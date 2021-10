#MujeresCiber consolida el impulso de la mujer en la transformación digital Bajo el lema ‘Take the Control’, esta edición ha reunido a numerosas profesionales del ámbito digital y del sector de la ciberseguridad Redacción

viernes, 22 de octubre de 2021, 11:03 h (CET) La cuarta edición de #MujeresCiber, el foro de referencia sobre la brecha de género en digitalización, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), consolida el impulso de la mujer en el desafío que supone la transformación digital. Bajo el lema ‘Take the Control’, #MujeresCiber 4.0 ha reunido a numerosas profesionales del ámbito digital y del sector de la ciberseguridad con el objetivo de analizar la situación actual y la problemática de género, a nivel nacional e internacional; la importancia de promocionar e impulsar el talento femenino en la industria y los principales problemas en relación a la violencia de género en el ámbito digital.



La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, dio la bienvenida a los asistentes con una charla inspiracional sobre el impulso y posicionamiento de la mujer a través de la transformación digital. Artigas destacó el papel clave de la mujer en el desafío ambicioso, pero decisivo que España tiene por delante para el éxito de la digitalización. “Se trata de un trayecto ilusionante y que afrontamos con la determinación de cambiar nuestro país y nuestra industria para siempre, sentando las bases de una España mejor para todos y todas. Trabajamos por una España más diversa, más igualitaria, más justa e inclusiva, en clave digital y de progreso de la que estar orgullosas, una España que se convierta en una referencia de lucha contra la brecha digital de género en todo el mundo, que siente las bases del proyecto de país moderno y sostenible que estamos construyendo, y que debe tener voz y rostro de mujer”, concluyó.



Durante la jornada y a través de diversas entrevistas, mesas redondas, talleres y charlas se han abordado temas cruciales, como la privacidad y la gestión de la identidad digital, el emprendimiento e innovación, el futuro femenino en el sector, el valor de la concienciación, la brecha de género que existe en el entorno digital o la ciberseguridad como oportunidad laboral de gran futuro.

Intervención institucional de INCIBE y la OEA

#MujeresCiber 4.0 ha contado con la intervención institucional de Alison August Treppel, secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Rosa Díaz, directora general de INCIBE. Treppel recordó la importancia de fomentar la cooperación y de llevar a cabo esfuerzos conjuntos para abordar los múltiples desafíos a los que se enfrentan las mujeres iberoamericanas en el campo de la ciberseguridad, como la brecha de género o los delitos contra ellas, “sensibilizando al mundo sobre las realidades de las mujeres en el ciberespacio para responder de manera más rápida y efectiva. Eventos como este son una excelente oportunidad para reflexionar sobre estos temas y seguir contribuyendo”.

Por su parte, Alejandra Mora incidió en la importancia de que las mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones en los espacios en línea, beneficiándose de las oportunidades del ciberespacio. “El mundo digital reproduce el mundo real y es uno de los ámbitos en el que hay que tener mayor cuidado. Debe ser un tema estratégico para implementar medidas integrales, identificando políticas públicas, alianzas o acciones de responsabilidad social en las empresas”, concluyó.

Díaz recordó que INCIBE es un socio comprometido para seguir trabajando en iniciativas que permitan tomar conciencia sobre la realidad de las mujeres en el sector de la ciberseguridad. Asimismo puso de relieve que “en la actualidad existe una gran brecha entre la demanda de profesionales y la oferta de empleo en el ámbito de la ciberseguridad y sin duda, se trata de una oportunidad para mejorar la diversidad y luchar contra las desigualdades, así como un campo con gran futuro y gran empleabilidad. Esta jornada se une a las iniciativas que buscan despertar el interés de las mujeres por este sector”.

Qué es INCIBE El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas. Además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.

