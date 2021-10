Algunos datos de mitología asturiana y filipina, asidero cultural, como otras Todas las mitologías tienen su sabor cultural extravagante, digerible, que hace abrir campos nuevos para el desarrollo de la cultura de las artes Bayardo Quinto Núñez

viernes, 22 de octubre de 2021, 09:18 h (CET) ¿Hacia dónde nos conducen las mitologías? ¿A ver desde los mitos realidades posibles en la vida real? Eso hace la diferencia de la realidad verdadera y lo mágico de la mitología, cualesquiera que estas sean. Todas las mitologías tienen su sabor cultural extravagante, digerible, que hace abrir campos nuevos para el desarrollo de la cultura de las artes, dependiendo con la óptica que se discurra y se aplique. Ya se sabe que, nada es verdad en la mitología, es ficción. Pero, existe siempre el pero.

Algunas muestras de mitología asturiana:

a) El Busgosu: “Es un ser híbrido, mitad hombre mitad cabrito, donde el busgosu es benefactor y guía a los pastores cuando se pierden, o ayuda arreglar las cabañas de las brañas. Y, el otro mito, más extendido en el occidente de Asturias, dice que el busgosu es el señor del bosque, que todo habita en él. Es enemigo encarnizado de los leñadores y cazadores, les persigue haciendo se despeñen por acantilados. Rapta a las mujeres de las aldeas para llevarlas a su cueva, por mucho que se le trate de perseguir, nunca se le puede alcanzar.”

b) El carro de la muerte: “Es un carro que vuela por los cielos asturianos buscando a los moribundos para recoger el alma de este cuando fallece, el carro va tirado por dos caballos invisibles y vaga por los caminos con ruedas de corcho, para que no se le oiga. Va conducido por el último fallecido de la parroquia, se para enfrente de la casa del moribundo y dice la siguiente frase: “sal fulano que aquí lo buscan”.

c) Las ayalgas: “Son ninfas o hadas hechiceras que viven en las cuevas cristalizadas, tienen un pequeño cuerpo con alas como de mariposa, transparentes como el agua, apenas visibles a no ser por sus destellos. Son las guardianas de los tesoros que, en la antigüedad dejaron escondidos saqueadores y ladrones guardando sus botines en cuevas, y que ellas llaman con sus destellos y sus cánticos para atraer a alguien que encuentre el tesoro y así rompa su encantamiento”.

d) La güestía: “Es una larga procesión de espíritus, que avisan de la muerte. Portan huesos en vez de velas que misteriosamente desprenden llamas y nadie sabe a dónde se dirigen. Para una persona el hecho de ver esta procesión significaría la futura muerte. Siempre van exclamando: "Andai de día que la noche ye mía". Quien lleva la procesión, no es un espíritu, sino un vivo que está condenado a salir por las noches a comandarla, y a encontrar a otra persona a quien pasar la maldición antes de que ésta le vaya palideciendo lentamente hasta morir”.

Y, en cuanto, a la mitología filipina, su historia, se deriva de la literatura popular de su pueblo, y etnias. Y, como Bathala creó la población de las islas, en el principio cuando la tierra seguía siendo joven, dioses, Bathala del Aman Sinaya; y Amihan, era los únicos seres que existieron. Bathala era dios del cielo y Aman Sinaya era diosa del mar, asi era en ese momento.

Un día, como muestra de la amistad, Bathala plantó una semilla por debajo del suelo marino. Pronto creció una caña de bambú, pegándose fuera del borde del mar. Amihan había mirado sobre él un día y las voces oídas, viniendo por dentro del bambú. “¡Oh, viento del norte! ¡Viento del norte! ¡Dejarnos por favor hacia fuera! ", las voces dijeron: Ella picoteó la caña una vez, y dos veces. De pronto, el bambú se agrietó y raja abierta. Dentro de el estaban dos seres humanos, uno era un varón y la otra era una hembra. Amihan nombró el " del hombre; Malakas" (Fuerte) y el " de la mujer; Maganda" (Hermosa). Ella, entonces los voló sobre una de las islas, en donde construyó una casa, y tenía millones de descendiente que poblaron la tierra., y así, se creó este mito creacionista y fueron evolucionando…, en el tiempo como belleza cultural, no real.

Veamos, algunas muestras de mitológias filipinas, que nos señala la historia:

1) El Matruculan, ataca a las mujeres embarazadas. Esta criatura en particular, primero impregna a una mujer cuando aún es virgen, antes de volver más tarde para matar a la mujer y comer el feto.

2) Krape. Estos son gigantes peludos con los ojos brillantes y un cigarro que nunca se termina. Por lo general, se encuentran sentados encima de los árboles esperando la noche para asustar a los niños traviesos, que están fuera de sus casas a altas horas de la noche.

3) Un tikbalang, tiene la cabeza de un caballo y el cuerpo de un hombre. En las regiones del norte, el tikbalang se considera una molestia, pero son inofensivos. Gozan de desorientar a viajeros cansados y hacerlos imaginar cosas que no existen. Los viajeros pueden fácilmente aplacar sus travesuras volteando su camisa y pidiendo al tikbalang que los deje de molestar.

4) El Aswang, es probablemente el más común de los monstruos filipinos ya que existen diferentes tipos. En general, son criaturas de forma humana durante el día y luego en la noche, se convierten en un perro, un cerdo, un murciélago, gato, serpiente, el tipo de animal depende de la tradición regional. Se introducen en las funerarias y robar cadáveres frescos. También, se sabe que, entran a las casas a beber sangre humana y que pueden convertir a la gente en Aswang. También cuenta la historia, que existen mitos brujeros en cantidades, especialmente en las mujeres".

