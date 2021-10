​Los “lamentos” de Otegi Solo se merecen que el recuerdo y la voz de los mártires de su sinrazón, persigan y remuevan sus conciencias hasta el fin de sus días Jorge Hernández Mollar

jueves, 21 de octubre de 2021, 10:51 h (CET) Los que hemos vivido, sufrido y odiado el dolor que han causado a España las personas más inhumanas y depravadas de nuestra democracia como son los miembros de la banda terrorista ETA, nos cuesta mucho asimilar y comprender la fría actitud y sobretodo el maridaje de Pedro Sánchez con quienes asesinaban a sangre fría a compañeros suyos de partido.



Después de oir a Otegi con el cinismo que le caracteriza, “lamentarse” del dolor que el y su banda han infringido a miles de familias vascas, andaluzas, madrileñas, extremeñas, catalanas o melillenses, no tenía duda de que mentía y que solo era una artimaña para utilizar una vez más el vil chantaje al que nos tienen acostumbrados estos hijos del mal.

Es indecente e inmoral el juego que han venido haciendo y hacen con las palabras estos asesinos de cerca de 900 mártires de la democracia, pero peor aún es el blanqueo que de ellos hacen PSOE y PNV denigrando a las propias victimas de su partido por mantener el poder.

¿Acaso e puede entender que nos restrieguen a los españoles casi diariamente la memoria de Franco y la tragedia del enfrentamiento entre españoles de hace casi 90 años, mientras se sientan sin escrúpulos, para seguir disfrutando del poder, con los etarras que solo hace diez años extorsionaban y asesinaban fría y cruelmente en plena democracia a seres inocentes?

Que hoy ya no secuestren, tiroteen en la nuca o pongan bombas en cuarteles o centros comerciales no se merece ni un gramo de agradecimiento ni reconocimiento a quienes hoy los representan en nuestras instituciones, cuando eran ayer los causantes o colaboradores de esas barbaries. Solo se merecen que el recuerdo y la voz de los mártires de su sinrazón, persigan y remuevan sus conciencias hasta el fin de sus días.

