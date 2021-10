​Ahora, ¡a por la Constitución de 1978¡ Delenda est Constitutio España parece que ha caído en manos de una serie de politicastros que se han creído que está en sus manos imponer sus propios criterios Miguel Massanet

miércoles, 20 de octubre de 2021, 08:57 h (CET) Esta bola gigante a la que, los que habitamos en ella, llamamos Tierra, la Gea mitológica que, según los griegos, engendró con Urano los hecatónquiros, gigantes con cien brazos y cincuenta caras, sigue inmutable su rutina de traslación y rotación en su periplo alrededor del Sol, indiferente a las debilidades de quienes la pueblan y al mal que, en ocasiones, no se sabe si para demostrar su superioridad sobre el género humano castiga, con crueldad y rudeza, a sus pobladores que, en su egolatría supremacista, se llegan a creer capaces de dominar las fuerzas internas del planeta, que siguen intactas y comprimidas en su núcleo incandescente.



Lo sucedido en Canarias, con la erupción volcánica que azota, sin misericordia, la isla de La Palma, debería servir de lección a quienes piensan que se puede ir en contra de la naturaleza, de sus leyes y de sus mandatos, intentando cambiarlas, esquivarlas, doblegarlas y alterar su curso milenario, improvisando, politizando, deshumanizando y corrigiendo lo que, para los católicos, son los designios de Dios y, para los científicos, las reglas inalterables de los procesos biológicos, geológicos, físicos y evolutivos escritos en la historia del universo.

España, una partícula minúscula en el espacio sideral, parece que ha caído en manos de una serie de politicastros que se han creído que está en sus manos rectificar, moldear, corregir o imponer sus propios criterios, sus menguadas dotes mentales, sus desquiciadas ideas o, lo que aún es peor, sus egoísmos personales y sus ansias de poder, a todos los habitantes de la nación. Sánchez y sus adláteres, no se han enterado de sus limitaciones intelectuales y de su escaso pedigrí o bagaje cultural que les pueda conceder lo que es preciso para gobernar una democracia, como la española.

Esta entente, verdaderamente peligrosa, que ha maquinado el señor Pedro Sánchez, en su alianza con los comunistas de Podemos, una atajo de personajes, a cual más fanatizado, amorales, incultos y vengativos, que han venido desde Venezuela con el objetivo único de convertir a una nación de la solera española, en una más de aquellas empobrecidas repúblicas, que siguen alojando a los dictadores más totalitarios que ejercen su dominio al frente de aquellas pobres naciones que se dejaron engañar por las promesas del comunismo internacional, caduco y que ha sido el causante directo de la miseria existente en todas aquellas en las que han implantado el terror dictatorial.

El plan del actual Gobierno no esconde secreto alguno y todos aquellos ilusos o cándidos que se vienen creyendo que van a conseguir un país mejor, más adelantado, con más perspectivas de futuro y con más igualdad, van tan equivocados como se desprende de la huida en masa de nuestros universitarios, hacia otros países donde la libertad, la apreciación de sus cualidades y conocimientos, junto a la posibilidad de una situación laboral y económica de acuerdo con la preparación y dotes personales que aportan, está garantizada.

Estamos en una situación insostenible respeto a nuestras necesidades energéticas. El Megavatio/hora, está disparado y no hay trazas de que se normalice ni que volvamos a precios de 50 euros, como ocurría hace unos años. La equivocada idea de que se puede vencer el cambio climático simplemente convirtiendo las emisiones de CO2 en un mercadeo, que permita a las naciones contaminantes comprar derechos a infectar la atmósfera a cambio de dólares; es lo que se podría considerar como la banalización de la salud humana, que cede ante un mercantilismo, a nuestro entender criminal, de los gobiernos que se prestan a ello. Por otra parte, se sigue con la misma política de las izquierdas de oposición frontal a la energía atómica, pese a que está suficientemente demostrado que es la más económica, limpia, barata, eficiente, anticontaminante y efectiva, de todas las restantes de tipo alternativo, muchas de ellas contaminantes del paisaje, costosísimas y de inferior capacidad productiva.

Pero, en ocasiones, la meditada falta de comunicación del presidente del gobierno, tiene sus fallos y, en su deseo de contentar las aspiraciones, nunca ocultadas, del separatismo catalán y el vasco, le obligan a manifestarse de una forma inequívoca respecto a los métodos a los que estará dispuesto a acudir, con el apoyo de Podemos y la ayuda sin condiciones de soberanismo catalán y vasco, para solucionar una cuestión que, estando vigente nuestra Carta Magna, no tiene posibilidad alguna de conseguirse. Ahora “toca” empezar a hacer propaganda, en lo que son maestros, respecto a la necesidad de una reforma constitucional en la que se modifiquen muchos puntos que, por ahora, hacen inviable una España federal, o la inviolabilidad del monarca, el cambio de sistema de monarquía parlamentaria, etc.

Un presidente Sánchez completamente cambiado, negociador, pretendidamente moderado, alejado de aquellos de sus compañeros de partido de los que se ha valido para virar hacia más a la izquierda al PSOE, supuestamente más comedido respeto a la cuestión catalana, algo que viene ya provocando el rechazo de ERC y la amenaza de no contribuir en la aprobación de los PGE, `pero sin dejar de prometerles más infraestructuras y partidas adicionales en préstamos, ha empezado, de la mano del nuevo Rasputín de la Moncloa, el señor Félix Bolaños, una nueva campaña de imagen para darle un baño de social demócrata europeo a fin de que los votantes dejen de acordarse de los fallos del Covid 19, de sus promesas que no se van a cumplir, como es que, el recibo de la luz, vuelva a sus parámetros de antes del aumento generalizado del coste de esta, tan necesaria, energía.

Otro aspecto afecta a las pensiones de los jubilados. Si no estamos desencaminados, existe una nueva Ley que dice que las pensiones se van a aumentar de acuerdo con los incrementos anuales del IPC. Hasta ahora, sin perjuicio de lo que suceda en los últimos meses del año, el aumento experimentado es del 4%. Sin embargo, ya empiezan a correr globos sonda en los que el Gobierno avanza un aumento del 2’5% y una especie de paga que, de promedio, podría ser de unos 200 a 300 euros. Esto entraña una gran trampa, por este 1’5% que, supuestamente supondría la paga extra, ya no formaría parte de la base para que se estableciera el próximo aumento, correspondiente al crecimiento del IPC de este año 2021. Legislan de cara a la galería, pero, cuando la realidad se impone, recurren a falsear los datos, a emplear subterfugios y a engañar, una vez más, a los jubilados para hacerles creer que van a recibir una cantidad superior a la que les correspondería según la ley de los propios socialistas.

Y, entre tanto, nuestras “laboriosas” ministras no paran de hacer lo que, como feministas convencidas, habían alegado que nunca harían si llegaban a puestos importantes dentro de la Administración del Estado. Mienten, una y otra vez, lo hacen sin tener el menor asomo de vergüenza. Hasta esta ministra que todo el mundo decía que era independiente, que no se dejaba achantar por nadie y que era la voz de la moderación dentro del actual ejecutivo. La señora Calvino, parece que ha pasado de míster Herkill a míster Hyde, de tal manera que se nos ha convertido en la que apoya los aumentos sucesivos del salario mínimo interprovincial, cuando ha estado en contra de ellos durante muchos meses. Un aumento de 18 euros que, si nos preguntaran nos parecería casi ridículo, sin embargo, para los empleadores, supone un incremento no esperado del coste de sus productos. Una de las estupideces de la ministra de Trabajo, ahora en periodo de horas altas dentro de su partido, Podemos, que parece que se va convirtiendo, a base de este tipo de cacicadas, en un valor en alza dentro de Podemos, hasta el punto de amenazar con aspirar a la presidencia de la Secretaría General de la formación bolivariana.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, empezamos a temblar. En primer lugar, no vemos con claridad este intento del señor Moreno Bonilla, del PP de Andalucía, de negociar con el PSA, algún acuerdo de gobernabilidad con el objetivo de expulsar del Gobierno andaluz a los señores de VOX. Esto empieza a oler a chamusquina y, si este es el camino que el señor Casado intenta utilizar para conseguir más votos, creo que le podemos anticipar que es muy posible que lo que acabe logrando es que, todos aquellos que hemos estado votando al PP, siempre lo hemos hecho en base a que se mantuvieran incólumes los valores que siempre han sido patrimonio de la fundación del señor Fraga Iribarne.

Harán mal y parece que intentan seguir este camino, en continuar demonizando a un posible aliado a la hora de formar un gobierno de derechas, como son los señores de VOX, que siguen manteniendo una elevada perspectiva de votos, en aras de intentar reconciliarse con Sánchez del PSOE, un personaje muy hábil a la hora de darles esquinazo a quienes han creído en él, cada vez que ha considerado que le iba a reportar prestigio o ventaja electoral el cambiar de opinión y traicionar a aquellos que le ayudaron a escalar la presidencia.

La frase que hoy nos ocupa se la debemos a don Emilio Castelar y creemos que es muy apropiada para el caso del que hablamos. Dice el texto: "Las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero siempre impotentes para crear".

