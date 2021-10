Recuperar nuestras experiencias tiene gran valor El tiempo no es reversible, pero sí la decodificación de lo sucedido en su transcurso Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 18 de octubre de 2021, 10:38 h (CET) Seguramente más de una vez, querido lector, al recordar algún pasaje de su vida que había permanecido en las sombras, usted ha caído en cuenta sobre alguna búsqueda que parece reciente, pero que en realidad no lo es. Por ejemplo, quizá una afición de la infancia es un anticipo de lo que será nuestro camino en el presente y nuestro derrotero en el futuro.

Cada vez me queda claro, que, por muchos factores, el futuro constantemente nos está hablando, por ello, el pasado es un cruce de caminos que merece ser mirado de nuevas formas. Recuperar nuestras experiencias es mucho más que simplemente recordar lo que se ha ido, es ver con ojos en constante cambio lo que el pensamiento común indica que no se puede modificar; sin embargo, eso no es cierto.

El tiempo no es reversible, pero sí la decodificación de lo sucedido en su transcurso. Somos tiempo atrapado en la masa. Somos la masa moldeada por el tiempo, por las circunstancias y por nuestro actuar consciente. Somos mucho más que masa y algo más profundo a quien se da cuenta.

Cuando caemos en estos terrenos o dimensiones estamos en la posibilidad de desprogramarnos, de mirar claramente la mano del arquitecto e identificar las inconsistencias de la Matrix. Pienso todo esto mientras recupero un recuerdo aparentemente perdido de mi adolescencia.

Recuerdo que en las vigas de madera que sostenían el techo de lámina de la habitación compartida del hogar familiar –allá en mi querido Tehuacán–, exactamente en el punto que daba de frente a mi mirada cuando reposaba en cama; colgué varios objetos que me evocaban las ciencias y las artes: representaciones de átomos según Niels Bohr, los restos de un matraz Erlenmeyer y otros objetos que no logro traer con tanta claridad.

Ahora, pasadas varias décadas, asumo que esos objetos colgados –por cierto, muy cercanos a la biblioteca que conformó mi madre con los libros de texto gratuitos de mis hermanos y los míos–, fueron un anticipo de lo que he hecho los más recientes quince años de mi vida a través de Sabersinfin.com.

Sí, mi pasión por el saber no es de ahora, es algo que responde a una necesidad tan profunda que se confunde con lo que soy. Es decir, soy quien soy por ese llamado íntimo de saber, pero, por otra parte, yo soy ese llamado. Soy quien busca y soy el llamado. El llamado es uno; uno se es cuando atiende al llamado: Eres otra cuando eres tú. Esa eres.

Hiperbreve de mi autoría que vino a mi mente cuando sobre este punto específico escribo. He ahí, cómo es que recuperar un pasaje del pasado puede convertirse en una excelente provocación para reconfigurar una aproximación más cercana a responder las interrogantes -siempre inquietantes-, sobre quiénes somos en lo más profundo. ¿O no?







Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El protocolo de Aragón es Cruz de Oficial de Isabel la Católica Es la tercera orden civil española en importancia, precedida por la Insigne Orden del Toisón de Oro y por la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III Recuperar nuestras experiencias tiene gran valor El tiempo no es reversible, pero sí la decodificación de lo sucedido en su transcurso Interrogarse para impulsar el vínculo de humanidad La verdad siempre reverdece en la bondad, que es por sí misma, un acto de tranquilidad Volver a empezar Cada año, a lo largo del mes de octubre, reverdecen los deseos de buscar nuevas actividades. De iniciar o renovar experiencias Nuestros símbolos ¿Y por qué temen al himno que nos conforta y ampara?