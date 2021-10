​Aumentan un 1,3% los nacimientos por reproducción asistida en España 37.428 bebés nacieron en 2019 por este procedimiento Redacción

sábado, 16 de octubre de 2021, 11:07 h (CET) En 2019 se incrementaron un 1,3% los nacimientos mediante tratamientos de Fecundación In Vitro e Inseminación Artificial en España, pero bajó un 0,6% el número de procedimientos empleados, según informó este viernes el Ministerio de Sanidad, con datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que contabiliza 180.906 tratamientos y el nacimiento de 37.428 bebés.



Así, durante el periodo analizado se llevaron a cabo un total de 148.358 ciclos de Fecundación in Vitro (FIV), un 0,6% menos respecto a 2018. También se redujeron las Inseminaciones Artificiales (IAs) un 4,5%, ya que se realizaron 32.548 procedimientos. En total se contabilizaron 180.906 tratamientos de reproducción asistida (un 1,3% menos respecto a 2018).



El doctor Fernando Prados, embriólogo de la SEF y coordinador del Comité de Registro, subrayó que “hemos visto por primera vez desde que tenemos un registro universal de reproducción asistida que los tratamientos de FIV e IA han disminuido, pero ello no ha repercutido en el número de nacimientos”. A su juicio, “lo interpretamos como una mejora en la calidad de las técnicas y los resultados, ya que en 2019 nacieron un total de 37.428 bebés, un 1% más que en 2018”.

Del total de nacimientos, se estima que 33.500 son bebés nacidos en España y constituyen el 9,5% de los nacimientos totales del período comprendido entre el último trimestre de 2019 y los tres primeros de 2020, de acuerdo con los datos publicados por el INE. Esta es también la cifra de natalidad más alta relativa a la Reproducción Asistida en España hasta la fecha.

Cada año la transferencia de un único embrión ha ido ganando terreno a la estrategia de transferir dos. En 2019 se observó un descenso del 11% en la gemelaridad, manteniendo a España por debajo de la media europea de partos múltiples. Según el informe estadístico, el 80% de los embriones fueron transferidos en estado de blastocisto. Esta tendencia, junto a la de hacerlo en diferido, preparando al útero para la recepción de un embrión criopreservado, podría estar en la raíz de la mejora en la tasa de éxito reproductivo.

“Son muchos los estudios compartidos por grupos de investigación que advierten sobre la importancia de preparar correctamente el endometrio uterino antes de la transferencia, una ventaja que puede compensar tener que someter a los embriones a un proceso de criopreservación”, explicó el doctor Prados, quien hizo hincapié en que “los resultados que tenemos del registro de 2019 avalan la confianza generalizada en esta práctica, indicando que más del 60% de todas las transferencias embrionarias en ese año se realizó tras una descongelación de embriones”.

El diagnóstico genético preimplantacional (PGT), como en los años anteriores, sigue siendo una técnica en aumento. En concreto, se han incrementado en un 13% los ciclos iniciados para el diagnóstico genético del embrión previamente a la transferencia (14.189 ciclos).

Dicho estudio pone de manifiesto también que en España la Reproducción Asistida es responsable del nacimiento de un 9,5% de los bebés. "Si no hubiera una medicina reproductiva de calidad como la que tenemos en nuestro país, en 2019 la caída de la natalidad no habría sido de 8.685 nacimientos menos respecto a 2018, sino que estaríamos hablando de 42.000 bebés menos en tan solo un año", concluyó el doctor Luis Martínez, presidente de la SEF.

