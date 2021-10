PSOE: el silencio de los corderos "El que se mueva no sale en la foto" Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 16 de octubre de 2021, 10:14 h (CET) No hay imagen más “despreciable” que la de Pedro Sánchez rodeado por un “montón” (sería mejor decir “amontonados”) de seguidores, que dicen ser fieles o dóciles o agradecidos o “inteligentes miedosos” a perder el sillón y los privilegios. “Inteligentes miedosos”. Cobardes, porque ellos SÍ CONOCEN la auténtica realidad de la Decapitadora Tiránica, capaz de destruir cualquier signo de convivencia y prosperidad.

Ellos sí saben de economía, de historia, de ciencia, de sanidad, de humanidades…, pero se arrugan por temor a no poder subir al “carro de los privilegiados”. Todo es perfecto… y,para PEDRO SÁNCHEZ, los más perfectos son los que dañan la unidad de España, y los que dejaron el territorio español empapado en sangre terrorista y los que quieren construir otro Estado comunista (el mayor horror y engaño que la humanidad creo) y, para más inri, los mejores, sus AFILIADOS SILENCIOSOS.

Y esos señores “Inteligentes miedosos”, sabiéndolo, siguen detrás de la foto sumisa…, no les importa la verdad matemática ni la realidad histórica…, erguidos, pero con los ojos cabizbajos, RELLENAN EL CUADRO DE LA VERGÜENZA… “ El que se mueva no sale en la foto” . La gravedad de este silencio GRUPAL, no es en sí el silencio, sino lo que se traslada al pueblo sencillo y llano: EL PENSAMIENTO ÚNICO, como en la extrema izquierda social comunista…. Por qué ¿quién explica las ausencias de CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS?

¡Madre mía! ¡Qué hambre de poder tenemos y qué miedo a descolgarnos! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas PSOE: el silencio de los corderos "El que se mueva no sale en la foto" Inmigrantes, población errante, nueva nación la inmigración indocumentada es un problema de oferta y demanda de empleos en esos imperios capitales ​Dibujando sin el mundo Amo escribir, escribir es mi vida. Pero había olvidado otra parte de mí: el dibujo ¿Qué culpa tenemos los españoles? España puede hacer gala, con más razón que la otras naciones descubridoras, de haber dejado un legado inmarcesible en lo que hoy es Hispanoamérica El Pilar de Zaragoza, el anticristo, la Divina Eucaristía y el Garabandal Jaime Fomperosa Aparicio, Santander