Fernando Savater y el grupo valenciano Los invaders, nuevos premios Pop Eye 2021

El Jurado de los Premios Pop Eye ha dado a conocer dos nuevos galardones que se entregarán en la 15 edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes, que se entregarán en el Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 20 de noviembre. Se trata del premio al escritor, ensayista, profesor, articulista y filósofo, Fernando Savater, y el Pop Eye al Grupo Revelación Nacional, que ha recaído en la banda valenciana Los invaders.

Estos galardones se unen a los anunciados anteriormente: -POP EYE de Honor: ENRIQUE MORENTE -Artista Extremeña: CECILIA ZANGO -Periodismo: JULIO RUIZ -Radio: LA VENTANA de la Cadena Ser -Grupo de rock: DERBY MOTORETAS BURRITO KACHIMA -Danza: MARÍA PAGÉS -Viviendo en la Era Pop:; LA HABITACIÓN ROJA -Banda portuguesa: TT SYNDICATE

Fernando Savater, profesor de Filosofía durante más de treinta años, ha escrito más de cincuenta obras, entre ensayos filosóficos, políticos y literarios, narraciones y teatro. Ha sido investido con varios doctorados honoris causa otorgados por universidades de España, Europa y América, y ha recibido diversas condecoraciones, como la Orden del Mérito Constitucional de España y la Orden Mexicana del Águila Azteca, entre otras. Distinguido como Chevalier des Arts et des Lettres por el Gobierno de Francia, ha formado parte de varios movimientos cívicos de lucha contra la violencia terrorista en el País Vasco, entre ellos ¡Basta Ya!, que obtuvo el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en el año 2000. Ha sido galardonado con el Premio per la Cultura Mediterranea en 2014, el Premio Internacional Eulalio Ferrer en 2015 y el Premio Taurino Ciudad de Sevilla en 2019. Sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas.



No es un filósofo serio, de esos que ponen la filosofía en el altar de la solemnidad; es un filósofo cercano, de proximidad, de inmediatez, han destacado otros escritores. Desde sus primeros títulos, entre ellos "Nihilismo y acción" (1970) y "Panfleto contra el todo" (1978), despunta su faceta de pedagogo y educador, que viene acompañada en su carrera por una "desbordante pasión por contar" en el terreno de la ficción. “La cosa que más abomino y más me asquea son esas personas adultas que dan instrucciones y animan a los jóvenes a la violencia y a la muerte (...), que sean siempre los que no van a ir a la batalla los que hacen ir a la batalla a los demás", ha argumentado Savater, que precisa que con "muerte" se refiere también a "muertes morales", como la intolerancia o los enfrentamientos. La pregunta, dijo, no es "¿qué va a pasar?" sino "¿qué vamos a hacer?". "Pasará lo que nosotros dejemos que pase; nadie va a venir a salvarnos".

Los invaders nacen a principio de 2015. En 2017 consiguen clasificarse para el famoso concurso de bandas ‘El Certamen’ (San Adriá n, Navarra). No sólo llegan a la final, si no que, ganan el primer premio como mejor banda. Ese mismo fin de semana, Dj Amable (Razzmatazz Club) posiciona a ‘Jekyll and Mr Hyde’ en el n mero 4 de su ‘Top ten’ de mejores canciones de 2016 a nivel nacional. A partir de este momento, el grupo coge má s fuerza que nunca, formá ndose definitivamente la banda como: Michael (Voz principal y guitarra) Jack Brown (Guitarra principal) Ángel Escrivá (Bajo) Borja AlHoch (Bateriá ). Su primer EP, titulado ‘Take me home’ ve la luz en enero de 2018. El 2018 empieza igual de bien que el año anterior, ya que Los Invaders son elegidos los ganadores de la final del concurso Movistar Vinilo Valencia.



Siempre presente en sus composiciones destaca su rock alternativo con melodías pegadizas que huyen, en todo momento, del pop más actual y comercial. Característicos por una instrumentalización de guitarras rotas, con el sonido pesado y oscuro del bajo distorsionado y sintetizado, aúnan baterías directas y contundentes. Todo ello forman un hibrido entre lo acústico y lo electrónico creando su sello de identidad de contrastes dinámicos y oscuros, acordes poderosos y riffs de notas graves. Un grupo que busca premeditadamente alejarse del indie má s actual, influenciados principalmente por grupos como Nirvana, Kasabian, Muse, Biffy Clyro, The Prodigy, Chemical Brothers, Vitalic, etc,.. con la idea de explorar y encontrar un nuevo estilo que a Los Invaders les gusta denominar ‘Rock del futuro’.