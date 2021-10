Memorizar la historia para conquistar convivencia

Sólo las personas que observan , reflexionan, y la “convivencia social” es su principio fundamental, MEMORIZAN LA HISTORIA. Sólo las personas que han conseguido lo que tienen a base de ilusión, de esfuerzo y corrección del pasado, ENCONTRARÁN UN FUTURO MEJOR. Sólo aquellos que saben escuchar y comprobar objetivamente, SERÁN ELLOS EN LIBERTAD.

Vamos caminando como el “gato con botas”, a pasos agigantados hacia el precipicio de la desmemoria. No bastan los avisos objetivos de los profesionales de actividades de sectores críticos para la buena marcha social… NO OÍMOS… NO PENSAMOS…

Siempre surgirá una duda: Si el Cuerpo de Funcionarios del Estado, es un estamento estable que no depende, (¿?), del Gobierno en curso: ¿Quién decide, planifica y orienta todos estos proyectos, “CAMBIANTES”, “DE GÉNERO”, “EXCLUYENTES”, “IMPRUDENTES” y “PARTIDISTAS”?: ¿Consultores externos contratados a dedo? ¿Interinos, “de partido”, obedientes? ¿Ministros sin preparación para tantas y tantas especialidades? ¿Dirigentes de la globalización de la sociedad?

Rebusquemos en el proceso histórico de España y señalemos algunos de esos “HITOS”, (“Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona”): Recordemos las barbaridades de los años 30, que provocaron la también barbaridad de la guerra civil.

Recordemos la quema de cualquier símbolo contrario a las ideas de los partidos.

Recordemos los fusilamientos en los paredones de los pueblos por culpa de los enfrentamientos personales.

Recordemos la pobreza, el estraperlo, la sumisión por trabajar, la inmigración interior huyendo, en muchos casos, de la pobreza, del hambre y de los odios y envidias que se generan en grupos sociales reducidos.

Recordemos la posguerra, las difícil recuperación, los grises y los maquis (movimientos guerrilleros antifranquistas españoles).

Y si no lo podemos recordar porque somos jóvenes, LEAMOS NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE LOS LIBROS MÁS OBJETIVOS… y, después, NO OLVIDEMOS. RECORDAR y REFLEXIONAR nos debería hacer andar con pies de plomo…, nos debería hacer ver que lo más importante es CREAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA CONVIVENCIA de TODO TIPO DE IDEAS y PROYECTOS.

Hoy, sin embargo, no hay DIÁLOGO… el “otro” NO CUENTA…, el género es una idea ABSORBENTE y EXCLUYENTE a la vez que se convierte en TOTALITARIA. El GOBIERNO, atado de pies y manos por ideologías extremistas o separatistas no GESTIONA para TODOS, sino que mueve fichas, como en el Monopoly, por ver si hay suerte para sus intereses partidistas. LLORAREMOS EL FUTURO POR SABER VIVIR EL PRESENTE.