​Retrospectiva normativa del 12 de octubre Cánovas del Castillo propone a María Cristina que se celebre como fiesta nacional este día, en atención al Centenario del descubrimiento de América María del Carmen Portugal Bueno

martes, 12 de octubre de 2021, 09:27 h (CET) Desde San Sebastián, la reina regente, María Cristina, declaró el 12 de octubre como día de fiesta nacional. Este real decreto está fechado el 23 de septiembre de 1892. Esta declaración se enmarca dentro del ambiente conmemorativo que se organizó con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América y que lideró el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo a raíz de una solicitud del Círculo Mercantil, tal y como se puede leer en el número 269 la Gaceta de Madrid del 25 de septiembre de 1892.

Esta propuesta fue analizada por diferentes gobiernos para establecer su idoneidad: «Casi todos los Gobiernos de América se han adherido ya a la idea en principio, así el de los Estados Unidos como los de las Repúblicas hispano americanas, con cortas excepciones, tal vez hijas de pasajeras circunstancias, que no han de impedir probablemente una unánime resolución, y, por su parte, el Gobierno de S.M. el Rey de Italia también ha acogido la invitación del de V.M. del modo más cordial y satisfactorio».

Y una vez recopiladas todas las decisiones satisfactorias, Cánovas del Castillo propone a María Cristina que «lo mismo en la Península que en las provincias ultramarinas, se celebre como fiesta nacional el próximo 12 de Octubre, en atención al Centenario del descubrimiento de América, y sin perjuicio de que la Corona con las Cortes puedan declararla perpetua después».

En el siguiente siglo, el XX, se vuelve a aprobar diferentes normativas en relación a la fiesta nacional. Por un lado, nos encontramos el Real Decreto 1358/1976 en donde se marca que el 18 de julio y el 12 de octubre son fiestas nacionales. Y por otro, el Real Decreto 1728/1977 dispone que solo es considerada fiesta nacional la fecha del 12 de octubre.

Unos años más tarde, la fiesta nacional de España adquiere carácter permanente como fiesta laboral de ámbito nacional gracias al Real Decreto 3217/1981. En esta norma también se indica que los «poderes públicos de la Nación programarán actos oficiales y populares conmemorativos de la Fiesta Nacional española y Día de la Hispanidad que, en su eventual proyección internacional, serán coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores», se puede leer en el número 1 del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 1 de enero de 1982.

Y, finalmente, la Ley 18/1987, vigente hoy en día, declara que el día 12 de octubre es la fiesta nacional de España a todos los efectos. Esta aprobación provoca que el Ministerio de Defensa decida trasladar al 12 de octubre «los actos más significativos que se venían desarrollando anualmente el Día de las Fuerzas Armadas», según expone el Real Decreto 862/1997.

Noticias relacionadas Estamos en plena normalización Parece claro que la manera de imponer una forma de pensar y actuar, que esté de acuerdo con los fines de nuestros políticos consiste en "normalizar" Lobos: el factor ético No estaría mal que las diferentes instituciones competentes en la materia nos explicaran en qué situaciones entienden ellas que está justificado agredir a los animales ​Túnez: una democracia ante constantes dificultades La sociedad tunecina ha de ser cauta y no olvidar, conservar lo que han conseguido y mejorarlo, sin pasos hacia atrás Memorizar la historia para conquistar convivencia Vamos caminando como el "gato con botas", a pasos agigantados hacia el precipicio de la desmemoria