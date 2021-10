El hecho religioso como un elemento positivo JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:37 h (CET) Los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, muestran también hasta qué punto es inteligente considerar el hecho religioso como un elemento positivo para la sociedad, en lugar de empecinarse por motivos ideológicos en ignorarlo, cuando no en atacarlo abiertamente para tratar de sacar réditos electorales.



Obviamente la fe no evita el sufrimiento, pero es evidente que, vivida de manera adecuada, permite asumirlo en un horizonte pleno de sentido. De igual manera para las personas creyentes la esperanza no se identifica con las pequeñas esperanzas mundanas, tan legítimas algunas como insuficientes a la hora de responder a la inquietud y al anhelo de eternidad que anida en todo corazón humano.

