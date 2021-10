​¿Por qué se conceden honores? La entrega de distinciones contribuye de manera extraordinaria al progreso de la comunidad y a dignificar los valores y los símbolos María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

jueves, 7 de octubre de 2021, 09:40 h (CET) La Fundación MAPFRE ha entregado sus Premios Sociales 2020 cuya finalidad es reconocer la entrega y la generosidad de personas e instituciones que trabajan para mejorar el mundo. Esta acción, la entrega de distinciones, es una herramienta de comunicación que disponen las entidades, públicas o privadas, para comunicarse con la sociedad. Y, ¿cuál es el mensaje a emitir? La conducta adecuada y ejemplarizante que el creador de dicho honor considera necesario poner en relieve y, en consecuencia, hacerlo público ante la comunidad.

En líneas generales, el derecho premial surge para comunicar y dar a conocer a la sociedad el comportamiento humano digno de ejemplo. De igual modo que el derecho penal castiga aquellas acciones que dificulta y entorpece el buen funcionamiento de la colectividad y que, en consecuencia, es un mal ejemplo para la misma. En resumen, tanto el derecho premial como el penal ayuda a los líderes del momento, oficiales o no oficiales, a identificar qué conductas tienen honor y cuáles no. Y estos comportamientos son anunciados públicamente para conocimiento de la sociedad.

La entrega de honores y distinciones, en consecuencia, contribuye de manera extraordinaria al progreso de la comunidad y a dignificar los valores y los símbolos que el otorgador considere oportunos.

De esta manera, además, la concesión de honores y distinciones se convierte en un medio para conseguir objetivos, para afianzar relaciones y para mejorar la imagen de la institución. En conclusión, otorgar distinciones honoríficas es una herramienta de comunicación que el organismo dispone para ejercer sus relaciones institucionales.

Y en consonancia a esta finalidad se encuentra la escenificación de la concesión del honor. Es decir, la entrega de las distinciones se realizará en el transcurso de un acto público y solemne y, lógicamente, con repercusión en los medios de comunicación.

