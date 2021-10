A cada uno lo suyo

El pasado día 30, la TV de la Iglesia entrevistó a una «pobre» señora que había perdido tres chalés que dedicaba al turismo seguramente, pues no lo dijo, porque como segunda residencia no creo que fuera, se lamentaba y reclamaba ayuda al gobierno. No he visto ninguna a los pequeños propietarios y agricultores, esos que han perdido todo por efecto de Cumbre Vieja, mientras la iglesia solo ha ofrecido rezos, frente a las próximas ayudas del gobierno de coalición.



Unos apuntes para paliar los problemas de los verdaderamente afectados y necesitados:

- A los arrendatarios de viviendas turísticas, que aporten los ingresos recibidos por los alquileres desde su construcción, aunque seguramente sean en «negro», para saber ingresos extras no declarados y regularizar sus IRPF anuales antes de subvenciones. Hay imágenes de vivienda cerrada (alquiler turístico, se ven las persianas cerradas) y otras de trabajadores o agricultores.

- A los propietarios de viviendas que la han perdido se les debe de ofrecer una ayuda para construir o dar una vivienda. Los que estén pagando una hipoteca, que den la llave al Banco y que se quede con ella como dación en pago según Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo de 2012, dicha ley reconoce que el acreedor no debe responder a una deuda frente al acreedor, si es dación total, o sólo por el remanente de la deuda si es dación parcial.

- A los agricultores, la ayuda de diversos tipos, en los medios necesarios y subvenciones a coste mínimo, desde que la producción agrícola vuelva a ser rentable. Todo esto, SI se Puede.