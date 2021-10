¿Cuáles son los videojuegos más vistos en Youtube?

¿Tu pasión por los videojuegos te ha llevado a crear un canal de Youtube? Seguramente tengas un abanico de opciones, ¡pero no sabes qué videojuego elegir! Bueno, si quieres atraer más visitas y generar más comentarios en tu canal, este es tu articulo.

Seguramente has oído hablar de Minecraft o Call of Duty. Estos, son unos títulos épicos en todo canal de videojuegos. Además de ser versátiles en cuanto a sus historias, es una excelente oportunidad para hacer vídeos de Youtube.



En este artículo, el Youtuber Decali hizo una lista de los mejores juegos para YouTube (¿Y por qué no? Twitch también). Sin más que agregar, sigue leyendo para que no te pierdas ningún detalle. Decali te cuenta cuáles son los mejores videojuegos para videos de Youtube La principal razón por la cual muchos jugadores crean un canal de YouTube es por las visitas (y por supuesto, compartir su afición). El Canal de YouTube Decali crea contenido variado, pero acepta que los videojuegos son una excelente fuente para realizar directos en Youtube y recibir mayor cantidad de visitas que con otras temáticas.

Desde Minecraft hasta League of Legends; Decali te presenta una lista con los mejores juegos para Youtube y también Twitch: ● Dark Souls No es mentira cuando te decimos que a la audiencia le encanta ver sufrir a sus Youtubers. En el caso de los videojuegos, Dark Souls es uno de los videojuegos más complicados para muchos; donde tienes que hacer el intento de sobrevivir a la muerte. Si triunfas, tus seguidores crecerán como espuma. Concretamente, Dark Souls II: Scholar of the First Sin es el título más célebre y por el cual te recomendamos comenzar. ● Pokémon Pokémon tiene un éxito arrasador. Como jugador empedernido, es seguro que lo jugaste de niño. Específicamente, los juegos clásicos de este título como Pokémon Rojo y Azul son amados por los fanáticos. Sobre todo, si eres un buen entrenador y logras atrapar un Mew, podrás ganar bastantes seguidores que gustan de este contenido. ● League of Legends ¿Juegas League of Legends? Si es así ¿Qué esperas para hacer un video? No importa si eres principiante o aún mejor experimentado, este juego es tan popular que llegó a ser uno de los títulos más jugados en plataformas de streaming (más que todo Twitch). ● GTA V Similar a Minecraft, en GTA V puedes hacer casi cualquier cosa: un Rol o simplemente jugar por ocio. El mejor consejo para jugar GTA V es simplemente divertirse y hacer locuras. En especial, GTA V online, podrás interactuar con miles de personas, hacer amigos, tu propia historia o realizar misiones casi imposibles. ● Minecraft Minecraft claramente no podría faltar en la lista. Aún más en cuarentena, se volvió el principal juego para los Youtubers. Es uno de los reyes indiscutibles en los Streamings, sinónimo de éxito independientemente de si juegas solo o acompañado. Al igual que GTA V, puedes ingresar a su modo online, jugar sus diferentes modalidades o hacer un rol. Por otro lado, en Minecraft puedes realizar construcciones o tutoriales si eres experto en ello. ● Amnesia Amnesia es el juego de terror predilecto para comenzar una serie en tu canal de Youtube. Según los usuarios de Google, al 94% de las personas le gustó este juego ¡Y es más que razón para sumergirte en este terrorífico juego! Puedes jugarlo en diferentes plataformas, tales como PC e inclusive, PlayStation 4; pero te recomendamos la vieja confiable, la PC. ● The Last Of Us The Last Of Us fue el juego del año desde su salida en 2013. Así como Amnesia y otros videojuegos de la lista, puedes crear una extensa serie. Tiene una secuela, The Last Of Us II que es igual (o quizás mejor) que su antecesora; si eres amante de los shooters y una historia compleja, pues este título es el mejor. ● Ghost Of Tsushima Ghost Of Tsushima es un videojuego sin dudas hermoso, relajante y que merece la pena que juegues en un directo de YouTube. Se compone de un campo abierto, por lo cual encontrarás tareas secundarias que darán juego para rato. ● Animal Crossing: New Horizons Si gustas de videojuegos sin muchas preocupaciones (o casi), entonces AC New Horizons es el título para tu canal. Puedes hacer tantas cosas como te apetezca, haciendo amigos animales adorables, decorando tu y sus casas, ¡E inclusive puedes decorar tu propia isla cómo te apetezca! ● Call Of Duty: Modern Warfare De entre todos los Call of Duty que puedan existir, Modern Warfare es uno de los mejores según sus jugadores. Su estilo es de primera persona como todos los Call Of Duty, te aconsejamos que los juegues o en PC o en Play3.