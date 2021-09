Sibari Republic señala qué ingredientes deben tener los productos cosméticos para ser eficaces Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 14:11 h (CET) ¿Qué deben contener los cosméticos para ser eficaces? Generalmente, están formulados con principios activos que ofrecen beneficios adicionales. Estos ingredientes añadidos están destinados a mejorar el tono, la textura, las líneas finas y las arrugas de la piel, y son los que avalan su eficacia. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex que incluye los mejores principios activos para el cuidado del rostro, señala los ingredientes que deben tener los productos cosméticos para ser eficientes Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es capaz de captar 1.000 veces su peso en agua siendo un activo súper-hidratante. El ácido hialurónico de bajo peso molecular es capaz de penetrar a las capas más profundas de la piel rellenando las arrugas desde el interior. Además, también favorece la síntesis de colágeno mejorando la firmeza de la piel de una forma natural. En Sibari Republic, son expertos en este ingrediente y todos sus productos lo contienen.

Extracto de flor de Calendula (Calendula Officinalis Flower Extract). Posee actividad regenerativa y cicatrizante en la piel. Además, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, es un ingrediente muy conocido para tratar las pieles sensibles y calmarlas. Previene el envejecimiento prematuro causado por el inflammaging, un proceso que se da cuando existe un estado prolongado de inflamación (muy típico en pieles sensibles o con alguna patología) y, también, provocado por la ingesta de algunos alimentos que favorecen la inflamación o el uso de productos cosméticos/estéticos no apropiados. Presente en Long-lasting hydration Calming Cream de Sibari Republic.

Extracto de Pomelo (Citrus Grandis Fruit Extract). Destaca por su contenido en vitamina C y posee propiedades antioxidantes. Además, la vitamina C, actúa como cofactor para la síntesis de colágeno adecuada para la formación de nuevos tejidos y ligada a la firmeza del rostro. Presente en Long-lasting hydration Calming Cream de Sibari Republic.

Hidroxiácidos. Hay varios tipos de hidroxiácidos: los alfa, que incluyen el ácido glicólico, cítrico y láctico. Se utilizan para eliminar las células muertas de la piel. Su uso constante favorece la absorción de otros productos y estimula el crecimiento de una nueva piel lisa y con un tono uniforme. O, los beta hidroxiácidos, que son los que son liposolubles y actúan en las zonas más grasas limpiando y desobstruyendo los poros para corregir y prevenir las imperfecciones como puntos negros. Presentes en Radiance Toner de Sibari Republic.

Cafeína (Caffeine). Destaca por sus efectos tonificantes y estimulantes sobre el sistema microcirculatorio. Mejora la circulación de la zona periorbicular, reduciendo la retención de líquidos y reduciendo las bolsas y ojeras. Presente en Anti-fatigue Eye Contour de Sibari Republic.

Extracto de Hoja de Viña Roja (Vitis Vinifera Leaf Extract). Contiene propiedades astringentes que ayudan a equilibrar la grasa de la piel. Su efecto beneficioso sobre el sistema vascular capilar y venoso, hace que disminuya la fragilidad capilar aumentando su resistencia y estimulando la microcirculación. También, destaca por sus propiedades antioxidantes, atrapando radicales libres protegiéndonos frente el envejecimiento prematuro. Presente en Anti-fatigue Eye Contour de Sibari Republic.

A continuación, una selección de los cosmecéuticos de Sibari Republic para incorporar en la rutina:

Radiance Toner

Una piel fresca, limpia y suave. El sueño de cualquiera y el resultado de sumar Radiance Toner a la rutina de limpieza facial.

El tónico de Sibari Republic no solo elimina con suavidad impurezas, residuos y células muertas superficiales, sino que también equilibra los niveles de humedad naturales de la piel cerrando poros y preparando la piel para los tratamientos posteriores.

45,00€

Sérum Origin

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora.

115,00€

Anti-fatigue Eye Contour

Anti-fatigue Eye Contour ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca.

76,00€

Long-lasting hydration Calming Cream

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme.

Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada. Recomendado para hombres y mujeres.

84,00€

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan un efecto máximo avalado de larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava

Teléfono: 640 71 33 45

www.sibarirepublic.com

/SibariRepublic

@sibarirepublic

