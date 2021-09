Ha llevado a la cárcel Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de septiembre de 2021, 10:35 h (CET) Ortega, Presidente de Nicaragua, ha llevado a la cárcel a los candidatos presidenciales, a periodistas y empresarios, líderes campesinos y estudiantiles. Desde el mes de junio hasta el día de hoy suman un total de 36. Sergio Ramírez, ex vicepresidente del Gobierno sandinista, engrosa esa lista, acusado de colaborar con asociaciones que trabajan por la libertad de prensa y de defender la causa de la libertad política desde su oficio de escritor.



Hace ya muchos años que Ramírez rompió con Ortega, pero es ahora, cuando el presidente y su esposa han decidido perseguir a un escritor que, como él mismo ha confesado, no dejará de hablar allá donde se encuentre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.