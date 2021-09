Trabajo, pasión y sueños que cambian el mundo Carlos Javier Jarquín ha contribuido a realizar cambios importantes en el mundo de literatura, de la cultura, el arte y el periodismo de innumerables formas José Luis Ortiz

viernes, 24 de septiembre de 2021, 08:26 h (CET) Todos sabemos que Carlos Javier Jarquín, escritor, poeta, columnista internacional y coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica (Ayame Editorial, México, 2021) desde la sombra con un trabajo incansable y un sueño cuyo centro era, es y será la cultura, el arte, y en el mundo de la colaboración global, ha contribuido a realizar cambios importantes en el mundo de literatura, de la cultura, el arte y el periodismo de innumerables formas, por no decir que él comenzó una nueva época en el mundo de la cultura latina desde lo virtual. En ese camino ha sido acompañado por otros grandes compañeros de viaje, grandes profesionales, la mayoría gestores culturales, editores, periodistas, artistas, escritores, poetas y cantantes de distintos países del mundo.



Esto sirve de referencia para ver la grandeza humana y artística que representa la figura de este destacado nicaragüense y que gracias a la Fortuna o a Dios he tenido la suerte de conocer, tratar y poder participar en numerosos trabajos culturales y colaborar con él, así como el honor de poder estar en ese grupo aportando mi humilde granito y con algunos de los cuales me une una amistad más que entrañable y leal y que desde este pedestal, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo, con el permiso de los lectores.



En este artículo quiero comentar algunos ejemplos de cómo su trabajo ha cambiado el mundo de la cultura, el arte, la literatura y el periodismo. Ciertamente, es la combinación de su increíble talento y el estar en el lugar correcto en el momento adecuado y con la gente correcta, así como los diferentes medios lo que ha realizado este cambio tan importante.

Cada movimiento se ha trabajado al unísono, junto con otros muchos valiosos profesionales que han unido en esos esfuerzos por mejorar el mundo de la cultura, del arte, la poesía y la literatura nunca llegaron a decepcionar, sino todo lo contrario, levantaba nuevas expectativas de una sociedad global en evolución constante.

Siempre buscaban la forma de mejorar sus propias habilidades y explorar nuevos territorios en el mundo de la gestión cultural, del arte, literatura y el mundo intelectual por lo que su posición como pionero así como la de todos ellos significaba que estaban creando nuevas tendencias a través de la experimentación y una profesionalidad excepcional. Algo tan excepcional que se asemeja a la aparición de los Beatles en la música de los sesenta del siglo pasado pero en el mundo de la cultura.

No exagero pues se ha logrado que la cultura, el periodismo, el arte, la música, la poesía y el mundo intelectual se convierta en un fenómeno intercional que trascienda países y localismos y todo ello unido por un vehículo común como es el castellano, un pilar común para 489 millones de personas aproximadamente y a los que se han adherido otros países como Italia, Rumanía.Carlos Jarquín ha logrado fusionar culturas diversas y ha conseguido sacar lo mejor de esa diversidad.

Ha remarcado la importancia en este nuevo mundo y esta sociedad del papel de la mujer, pues gran parte, más del 60 % son mujeres en un tiempo en los que se sigue reivindicando la Igualdad, una lucha de siglos y en la que hay que persistir hasta lograr una verdadera Igualdad entre personas, más allá de sexo y género.

Ha servido como el asentamiento del marketing masivo y global demostrando que la cultura, arte y la intelectualidad es rentable más allá de las propias obras, libros o cualquiera de sus manifestaciones.Y porque esta pandemia que ha generado nuevas situaciones, desde el dolor y el sufrimiento y ha demostrado que el arte puede ser algo excepcional pues puede y va a servir para mejorar este nuevo mundo que se está configurando.



Gracias Carlos Javier, pues tu trabajo y tus sueños han logrado generar una de las mejores vacunas contra este mal que nos asola y que es la cultura, el arte y la intelectualidad como algo más que puede sanar nuestras heridas. Felicidades por ser el compilador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, que se presentó oficialmente a través de zoom y Facebook Live este pasado domingo 19 de septiembre. Esta obra la pueden adquirir a través de Amazon. Un humilde escritor, poeta y columnista internacional español.

