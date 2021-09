El sector del Vacuno de Carne refuerza sus compromisos con el consumidor y el medio ambiente Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 10:32 h (CET) Calidad y trazabilidad garantizada desde el origen y una producción cada día más eficiente, sostenible y segura caracterizan a un sector que camina con firmeza hacia su neutralidad climática, según PROVACUNO Calidad, trazabilidad desde el origen, seguridad alimentaria y compromiso con el medio ambiente y con el bienestar animal están en el ADN de las políticas del sector del Vacuno de Carne para los próximos años, formando parte de su agenda u “hoja de ruta” prioritaria hasta 2050. Así lo ha explicado el director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), Javier López, quien recuerda el máximo compromiso de todos los operadores con la estrategia “De la granja a la mesa” (Farm to fork) impulsada por la UE.

La Estrategia “de la granja a la mesa”, que está en el corazón del Pacto Verde Europeo para lograr que los sistemas alimentarios sean saludables y sostenibles, quiere lograr un impacto ambiental neutro o positivo, ayudar a mitigar el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud pública y la asequibilidad de los alimentos.

“Hemos dado pasos de gigante y estamos en condiciones de garantizar que podremos cumplir con los grandes objetivos que se ha marcado la Unión Europea y el propio sector, en apoyo del medio ambiente y de los consumidores, sin olvidar que un sistema más sostenible será también un sector más competitivo en los mercados exteriores”, ha remarcado el director.

PROVACUNO ha participado en la aportación de ideas, debates y conclusiones, en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios (Food Systems Summit) de la ONU. Un foro de excepción que puede servir para trasladar los compromisos del sector y poner en valor la labor que realizan todos los eslabones de la cadena, así como su necesaria protección, si queremos asegurar un sistema alimentario “sostenible, resiliente y equilibrado”.

“Promovemos el consumo equilibrado de alimentos dentro de una dieta variada, basada en las recomendaciones que establecen las autoridades sanitarias, junto a un estilo de vida activo y hábitos saludables”, resalta PROVACUNO. “Defendemos la producción de alimentos sostenibles desde el punto de vista medioambiental que mantienen el medio rural vivo; pero, al mismo tiempo, recordamos que éstos deben ser asequibles y con todas las garantías para el consumidor”, explican.

Los compromisos del sector ganadero y cárnico se materializan en un importante incremento de la eficiencia en los modelos productivos y una continuada contribución a la sostenibilidad y al bienestar animal, a la economía circular con la utilización de estiércoles para la agricultura orgánica, y a la menor generación de desperdicio alimentario en la que el vacuno es prácticamente nulo, lo que resulta determinante para reducir su huella hídrica y energética.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el sector de la Carne de Vacuno en España representa el 3,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, una cifra que irá reduciéndose paulatinamente gracias en buena parte a la modificación de los sistemas de manejo y alimentación, si bien existen amplias posibilidades de aumentar también el secuestro de carbono mejorando los pastos. No obstante, el 80% de todos los GEI generados por la ganadería en el mundo proceden de los países en vías de desarrollo (FAO, 2017).

Entre otros hitos, los productores de vacuno de carne han conseguido reducir las emisiones asociadas a los estiércoles en un 18 %. Actualmente, trabajan en el programa europeo «Life Beef Carbon» para reducir al menos un 15 % las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años. Y, entre las iniciativas más ambiciosas, PROVACUNO ha promovido el Código Buenas Prácticas Medioambientales, que ayudará al sector a alcanzar la neutralidad climática en 2050, una meta que “marcará un antes y un después, porque será un hito histórico, alineado con las grandes estrategias impulsadas por la UE”.

En todo caso, el sector quiere subrayar sus grandes contribuciones positivas, a veces poco conocidas o reconocidas por la sociedad. Y es que el mantenimiento de la ganadería en el medio rural y la utilización de las superficies de pastos genera un amplio abanico de servicios ecosistémicos, entre los que destacan el secuestro de carbono, la retención de agua y recarga de los acuíferos, la lucha frente a la erosión y la conservación de la biodiversidad. “El 50% de los fertilizantes utilizados en el mundo son de origen animal, en forma de deposiciones en los pastos o en forma de estiércol aplicado en los cultivos, y son fundamentales para reducir el empleo de alternativas químicas en la agricultura, añade PROVACUNO. Los estiércoles mejoran la estructura del suelo, nutrientes y su capacidad para adaptarse al cambio climático.

De igual forma, la prevención de incendios es otra de las actividades esenciales que desempeña la ganadería extensiva, que es el modelo predominante en las dehesas y áreas de montaña, para contribuir a la mitigación del cambio climático y al mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas rurales. La diversidad de razas y las indicaciones geográficas protegidas son otros motivos para apostar por la ganadería europea y por los métodos de producción europeos, tan diferentes a los que rigen en terceros países con graves repercusiones medioambientales.

En España, el sector está configurado por 115.000 granjas, 5,8 millones de cabezas, 238 industrias y 677.300 toneladas producidas al año por valor de más de 3.000 millones de euros. Asimismo, aporta 132.000 empleos directos en zonas desfavorecidas con saldo poblacional negativo y sin grandes alternativas de desarrollo, ubicadas en comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia, Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Cantabria o Madrid, entre otras.

Sobre PROVACUNO

La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial. Entre sus actividades, PROVACUNO está inmersa actualmente en el desarrollo de la campaña de información “Hazte Vaquero”, junto a su homóloga APAQ-VLAAM de Bélgica, de tres años de duración (2020-2023), para reforzar la competitividad del sector europeo, con acciones informativas en Alemania, Bélgica, Portugal y Francia, además de en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El sector del Vacuno de Carne refuerza sus compromisos con el consumidor y el medio ambiente Vuelve a Madrid el Congreso Internacional de Acadelift sobre hilos tensores Lefties New Sportswear Woman, Man & Kids Collection AW21 "WE ARE SPORT" El delivery de Pollos a la brasa con más éxito post pandemia con estilo street food Los precios del parqué inmobiliario se prevén estables en Madrid en 2021, según Almanova Inmobiliaria