​La Lung Ambition Alliance urge a investigar e innovar para la detección precoz de cáncer del pulmón en España

lunes, 20 de septiembre de 2021, 08:59 h (CET) La Lung Ambition Alliance España, alianza que tiene como uno de sus objetivos eliminar el cáncer de pulmón como causa de muerte, reunió ayer a expertos sanitarios, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes institucionales en una jornada en la que se debatió y se puso en valor la necesidad de innovar e investigar para implantar en España un sistema de detección precoz de cáncer de pulmón.

La apertura institucional contó con Carolina Darias, ministra de Sanidad, que señaló:“La detección precoz es una de las principales líneas de la estrategia para afrontar el cáncer y en el Ministerio estamos analizando desde la evidencia científica disponible la factibilidad de poner en marcha programas de cribado de Cáncer de Pulmón”.



El cáncer de pulmón causa 1,8 millones de muertes al año en el mundo y conlleva la mayor carga económica de todos los cánceres, con un coste de 18.800 millones de euros al año solo en Europa. En este sentido, cabe destacar que en España se diagnostican en torno a 29.000 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año. Esta neoplasia destaca entre los tumores con peor pronóstico debido tanto a su agresividad como a la dificultad que entraña realizar un diagnóstico precoz de la misma y la mayoría de los casos se diagnostican cuando el tumor no se puede operar, hecho que conlleva uno de los peores resultados de supervivencia. Por su parte, Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha clausurado la jornada, ha subrayado: “la prevención es la clave para evitar nuevos casos de cáncer de pulmón y, por eso, Salud Pública, Atención Primaria y Hospitales trabajan de manera coordinada”. Ha destacado también el valor de avanzar en el tratamiento de esta patología mediante técnicas novedosas. Y, por último, ha reconocido el esfuerzo de los premiados durante la jornada, así como ha valorado la calidad de los participantes en la misma. Con los otros socios de la Lung Ambition Alliance (LAA), AstraZeneca ha trabajado con Health Policy Partnership para desarrollar el informe 'Screening en cáncer de pulmón: El coste de la inacción', que pide a los gobiernos que implementen programas de cribado específicos y generalizados para ayudar a mejorar la supervivencia de los casos de cáncer de pulmón y reducir la carga de costes en los sistemas sanitarios. Este informe muestra que una cuarta parte de las muertes en población de alto riesgo en todo el mundo, podrían evitarse mediante exámenes de detección dirigidos con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) según los resultados del estudio NELSON.

Además, analiza el coste efectividad del diagnóstico temprano y concluye que las posibilidades de supervivencia de pacientes diagnosticados en Estadio I están entre un 68 y un 92%, frente a menos del 10% cuando se diagnostican en Estadio IV y el costo aumenta cuanto más tarde se diagnostica la enfermedad, debido al aumento de ingresos hospitalarios, aumento de las rondas de tratamiento, necesidad de atenciones adicionales y de necesidad de cuidados paliativos. En Europa, la pérdida de productividad por mortalidad prematura de cáncer de pulmón supone un coste de 10 mil millones de euros al año y se necesitan menos pruebas para diagnosticarlo que otros tipos de cáncer como el de mama o el colorrectal, de tal forma el estudio NELSON encontró que por cada 320 exploraciones LDCT administradas, se podría salvar una vida frente a las 864 pruebas para el cáncer colorrectal y entre 645 y 1.724 exploraciones para el cáncer de mama. En palabras de Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, la importancia de impulsar una jornada como ésta nace de: “nuestro espíritu de compromiso con el cáncer de pulmón. Hemos invitado a muchos interlocutores relacionados con el abordaje de la patología en nuestro país a que compartan su experiencia e ideas de mejora en beneficio del paciente. Nuestro papel es el de impulsar el principal objetivo de la iniciativa Lung Ambition Alliance, basado en romper las barreras actuales y duplicar la supervivencia a cinco años en los pacientes de cáncer de pulmón para 2025. Una meta que sabemos es ambiciosa, pero que confiamos que sea alcanzable”. Así, continúa, “la iniciativa Lung Ambition Alliance persigue el objetivo de sumar conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar en materia de cribado y diagnóstico precoz, acceso a la medicina innovadora y calidad asistencial al paciente”.

Durante la jornada se contó con la charla magistral de Harry J de Koning, del Centro Médico Universitario Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos) y responsable del estudio europeo NELSON, en la que esgrimió las razones por las que es necesaria la implantación del screening para la detección precoz. En palabras de Koning: “Cada día de retraso es una oportunidad para diagnosticar en un estadio inicial a una persona con cáncer y, potencialmente, salvar su vida. La toma de decisiones por etapas en relación con posibles nuevos programas de cribado del cáncer incluye el establecimiento de pruebas de eficacia, beneficios que superen los daños y sostenibilidad del sistema sanitario”. El Dr. Laureano Molins, jefe del Servicio de Cirugía Torácica Hospital Clínic de Barcelona y coordinador nacional de Lung Ambition Alliance en España añadió que:“Con esta nueva jornada, ponemos de manifiesto que, alineando diversas perspectivas y experiencias de profesionales y entidades influyentes en el ámbito del cáncer de pulmón con un objetivo común, podemos disminuir de forma significativa la mortalidad del cáncer de pulmón. Ahora es el momento, y como sociedad debemos acompañar a estos pacientes para mejorar su calidad de vida y sensibilizarnos sobre la importancia de una prevención primaria junto a un diagnóstico temprano, una medicina innovadora y la calidad asistencial”.

Por su parte, el Dr. Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, mantuvo una charla con una paciente representante de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP), Carmen Barga, que pudo participaren un programa piloto de detección precoz de la enfermedad. En este sentido, Seijo señaló que: “Los resultados más recientes de varios estudios europeos de cribado de cáncer de pulmón demuestran que el cribado reduce la mortalidad por cáncer de pulmón. El Estudio NELSON que incluyó a más de 15.000 personas mayores de 50 años fue concluyente. El 50% de los cánceres de pulmón detectados con una TAC de baja dosis se encuentran en su estadio inicial, cuando todavía son curables, en comparación con un 75% de estadios avanzados (III o IV) en el grupo control”. Desde su propia experiencia personal, Carmen Barga manifestó: “Con mi testimonio, quiero expresar la importancia que tienen los programas de cribado y prevención del cáncer de pulmón para detectarlos en la fase inicial”.

La Lung Ambition Alliance ha abordado en esta jornada un primer pilar basado en el diagnóstico precoz. El grupo de expertos confía en que la implantación de un sistema de cribado en nuestro país como estrategia para detectar precozmente el cáncer de pulmón es clave, para la supervivencia, ya que más de un 80% de estos pacientes seguirán vivos a los 5 años. Además, esta Alianza continuará con su compromiso y abordará en los próximos meses otros dos pilares clave para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón: el acceso a la medicina innovadora y la calidad asistencial al paciente.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la edad media al fallecimiento por cáncer de pulmón en España es de 68 años entre los hombres y 66,6 entre las mujeres12. El cáncer de pulmón presenta una tasa de supervivencia a 5 años inferior al 15%, según la AECC12.

Premios de la I Convocatoria de Proyectos de Investigación e Innovación para la detección precoz del cáncer de pulmón en España

Por otra parte, en el marco del encuentro, se entregaron los premios de la I Convocatoria de Proyectos de Investigación e Innovación para la detección precoz del cáncer de pulmón en España. En el marco de prioridades de la Lung Ambition Alliance, esta convocatoria tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación que contribuyan a generar nuevo conocimiento para la detección precoz del cáncer de pulmón, incluyendo el desarrollo de nuevos sistemas de detección precoz y cribado del cáncer de pulmón más coste-efectivos. Los proyectos premiados han sido los siguientes:

I Convocatoria de Proyectos de Investigación para la detección precoz del cáncer de pulmón en España, al proyecto “Nuevos biomarcadores para la determinación personalizada del riesgo de cáncer de pulmón en protocolos de cribado por TAC de baja dosis: desarrollo y validación de firmas proteicas de alta sensibilidad en combinación con análisis radiómico”. Presentado por el Dr. Luis Montuenga ,investigador senior del Cima Universidad de Navarra, jefe de grupo del CIBER de Cáncer (CIBERONC)y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra junto al investigador Gorka Bastarrika Alemañ.

Presentado por el ,investigador senior del Cima Universidad de Navarra, jefe de grupo del CIBER de Cáncer (CIBERONC)y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra junto al investigador Gorka Bastarrika Alemañ. I Convocatoria de Proyectos de Innovación para la detección precoz del cáncer de pulmón en España, al proyecto “Radiómica y radiogenómica en screening de cáncer de pulmón – RADIOLUNG”presentado por el Dr. Antoni Rosell Gratacós de la Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol (IGTP) - Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

El proyecto seleccionado en la categoría de Investigación obtendrá una financiación económica del proyecto de 60.000 euros durante 3 años. En el caso de la categoría de Innovación, la cuantía de la financiación asciende a 30.000 euros durante un año. El compromiso Lung Ambition Alliance: reducir el cáncer de pulmón como causa de muerte

Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón para el año 2025, surgió la iniciativa internacional Lung Ambition Alliance. Este programa nació de la mano de cuatro organizaciones internacionales - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC) y AstraZeneca.

En nuestro país, se ha materializado persiguiendo este objetivo común. Para ello, se ha creado un comité formado por expertos que han desarrollado su trayectoria profesional en primera línea abordando el cáncer de pulmón desde diversos ámbitos, contando así con la participación de: la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), la Fundación Ricky Rubio, Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Sociedad Española de Anatomía Patológica-División Española de la Academia Internacional de Patología (SEAP-IAP), Sociedad española de Cirugía Torácica (SECT), Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica (SEICAT), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), World of Johan Cruyff y AstraZeneca.

