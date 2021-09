Ola de pedidas de mano de los vip: los famosos han dicho “sí” este verano 2021 se ha convertido en un año especialmente bueno en lo que se refiere al amor y a los planes de pareja Redacción

viernes, 17 de septiembre de 2021, 09:24 h (CET) El 2021 se ha convertido en un año especialmente bueno en lo que se refiere al amor y a los planes de pareja. Si este año ya se preveía un boom de bodas debido a los numerosos aplazamientos provocados por el Covid-19 (según Bodas.net, se estima que en 2020 hubo un aplazamiento del 80% de las bodas que se tenían que haber celebrado ese mismo año, muchas de las cuales se reagendaron para 2021), a este factor hay que sumar las innumerables pedidas de mano que se han celebrado durante estos últimos meses, con la llegada del verano y las vacaciones. Y es que, por lo habitual, agosto es el segundo mes del año en el que más pedidas se realizan, precedido del mes de diciembre, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE) y Google.

Gente de a pie, pero también deportistas, influencers o cantantes, han decidido convertir el verano de 2021 en una fecha señalada para el resto de sus vidas y dar el primer “sí, quiero” que les llevará directos al altar.



Un “sí, quiero” por amor

Las parejas españolas sucumben al romanticismo para dar el gran paso. Por un lado, el 70% de las parejas se compromete y decide casarse para dar un paso más en su historia de amor, un motivo de lo más sentimental, según el Libro Imprescindible de las Bodas. Además, las épocas vacaciones son las favoritas para hacer la gran pregunta, pero, ¿por qué? Se trata de épocas en las que las parejas suelen pasar más momentos juntos, disfrutando de más tiempo de calidad en mutua compañía. Este es el aspecto que más valoran las parejas españolas a la hora de sentirse queridas por parte de su otra mitad (58%), según un estudio realizado por The Knot Worldwide. Por eso no resulta extraño que diciembre y agosto sean los meses en los que hay más acontecimientos de este tipo. Por último, 5 de cada 10 parejas que deciden pasar por el altar llevan entre 4 y 9 años de noviazgo y en el 89% de los casos la pareja ya vive junta. Aunque no existen unos tempos más acertados que otros, estos datos plasman que la decisión la toman de forma meditada y reflexionada.

Un buen ejemplo es el jugador del Barça, Jordi Alba, y su futura mujer, Romarey Ventura, quienes llevan seis años de relación y ya tienen dos hijos (en España 1 de cada 5 parejas tienen hijos previos al matrimonio); el portero del Betis, Rui Silva e Inés Costa que este año celebraron su noveno aniversario de pareja; o las últimas en sumarse a la lista de comprometidas, la cantante Britney Spears, que mantiene una relación desde hace cuatro años con Sam Asghari, y Kate Hudson que vive desde hace cinco años una bonita historia de amor con Danny Fujikawa.



Lugares de ensueño para hacer la gran pregunta

Para la pedida de mano, el 40% de las parejas españolas suelen escoger la intimidad de su casa como escenario más común para arrodillarse, según el Libro Imprescindible de las Bodas. Le siguen las propuestas que se realizan durante un viaje (20%), las celebradas al aire libre (15%) y las que tienen lugar en un restaurante al estilo Hollywoodense (12%), entre otros.

Sin embargo, este verano se ha podido disfrutar de pedidas de mano en sitios tan curiosos como en parques de atracciones, en pleno vuelo o en varios conciertos de Camilo y Melendi. Incluso el ‘Wanda Metropolitano’, con la pedida de mano del jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente a su pareja, Patricia Noarbe, o el mundial de superbike con la propuesta de Scott Redding, han sido lugares elegidos para un momento tan especial. Incluso los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2021 también han vivido su dosis de romanticismo: Keula Pereira Semedo, atleta paralímpica, dijo “sí” a la propuesta de su novio y guía, Manuel Antonio Vaz da Veiga.



Aunque, como se suele decir, no hay verano sin playa. La brisa, el mar, la arena y los atardeceres también han disfrutado de estos momentazos. Las influencers Marta Lozano y Teresa Andrés o el jugador de baloncesto del Real Madrid, Vincent Poirier, se han comprometido en este contexto tan veraniego (y tan romántico).

Lugares en los que la pareja deja la intimidad de su hogar para compartir ese gran momento con cientos de personas, tanto en vivo por el tipo de lugar escogido como a través de las redes sociales. Hasta ahora, en 8 de cada 10 propuestas matrimoniales solo estaba presente la pareja, el 10.5% la presenciaban los amigos y solo el 6.5% la familia también era testigo de ese instante tan mágico. ¿Puede esto ser el avance hacia un cambio de tendencia por lo que a escenarios de pedidas de mano se refiere?

