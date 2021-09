Cómo mantener los frenos de un coche Si las pastillas de freno no están en un buen estado, la frenada se ve afectada hasta que llega el momento en que resulta inviable conducir Redacción

jueves, 16 de septiembre de 2021, 10:09 h (CET) Las pastillas de freno constituyen un elemento clave para el buen funcionamiento de un coche. Garantizan que la frenada sigue los patrones adecuados y se produce de forma correcta y eficaz, por lo que su mantenimiento es uno de los aspectos que debe estar en la agenda de cualquier conductor.



Si las pastillas de freno no están en un buen estado, la frenada se ve afectada hasta que llega el momento en que resulta inviable conducir, por cuestiones de seguridad. Es una herramienta dirigida a asegurar una frenada óptima y segura y su mal mantenimiento puede tener consecuencias muy negativas para el vehículo. Si su estado no es el óptimo, la distancia de frenado aumenta, de manera que el coche necesita más tiempo para reducir la velocidad, lo que agudiza de forma considerable el riesgo de derrapes y accidentes.

Cuando este producto presenta síntomas de desgaste, que pueden producirse por diferentes motivos, la mejor elección es no esperar y proceder a su cambio, ya que su efectividad irá bajando a medida que se sumen kilómetros y el resultado puede tener un desenlace no deseado.

En el objetivo de conseguir un resultado correcto y seguro en la acción de frenar también ganan importancia los discos de freno, unos dispositivos que tienen la función de reducir la velocidad de las ruedas, cuando así lo indica el conductor, y detener el vehículo. La fricción entre las pastillas y los discos de freno es lo que provoca la reducción de velocidad; y si alguno de estos elementos falla; la capacidad y tiempo de frenado se ven afectados. El sistema general de frenado que tiene el coche se puede ver afectado, a corto y medio plazo, si alguno de estos puntos falla; por lo que es recomendable tomar medidas cuando hay algún síntoma de errores en este sentido.

Cómo detectar problemas o evitarlos

El motivo principal que lleva a un mal estado de las pastillas y discos de freno es el desgaste. El uso continuado del vehículo y el tiempo afectan a todas las partes del coche y ésta no es una excepción. Lo importante es conocer los síntomas y saber cómo detectar el problema, para adelantarse a él y sufrir el mínimo daño posible. Si cuando frenas, escuchas un ruido extraño, es que algo falla. Podría ocurrir que este ruido se escuchase con unas pastillas o discos nuevos. No hay que asustarse, ya que posiblemente sea porque hay polvo almacenado, que se elimina aplicando un poco de aire a presión.

Otra señal que puede ser significativa de un problema en estos puntos del coche es encontrar problemas a la hora de frenar. Es decir, si el coche realiza esta acción más lento de lo habitual. Es una de las consecuencias de daños en estos elementos y por ello hay que prestar especial atención cuando surge alguna duda al respecto. En muchas ocasiones, evitar el daño en estos elementos resulta imposible, debido a que se desgastan con el uso. Pero sí que se puede prolongar su vida útil si se realiza una conducción correcta, evitando los frenazos en seco. Una conducción agresiva y acelerada puede dañar a estos elementos antes de tiempo, lo que implica un mayor gasto económico en sustituciones. La vibración del pedal también está entre los síntomas para la detección de este problema.

Líquido de frenos

El líquido de frenos constituye otro elemento clave para mantener en un buen estado el sistema de frenado de un vehículo. Es un fluido que garantiza el buen desarrollo de la fuerza necesaria para ejecutar la acción de frenar. Se cambia cada dos años o 50.000 kilómetros y es uno de los aspectos clave que se debe tener en cuenta en su mantenimiento es el punto de ebullición. Un calor excesivo puede disminuir la efectividad del líquido de frenos, lo que se traduce en una reducción de la eficacia en el sistema de frenado. Este riesgo también se produce cuando la temperatura baja en exceso y en cualquier caso se recomienda tener confianza en uno mismo y proceder a realizar el cambio del líquido de frenos.



Existen diferentes tipos de líquidos de freno y la recomendación es utilizar aquel que indica el fabricante, ya que será el mejor preparado para optimizar las posibilidades del coche. En este objetivo hay que tener en cuenta la posibilidad de que el fluido se encuentre en mal estado, lo que exige realizar revisiones periódicas para detectar esta situación. En ese caso, la mejor opción es retirar todo el líquido y limpiar el sistema antes de sustituirlo por otro nuevo. Este cambio puede realizarse a nivel particular si se dispone de las herramientas y los conocimientos adecuados.

