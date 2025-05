​Jeep presenta la última evolución de su exitoso Compass

El nuevo Compass está llamado a redefinir las expectativas en el segmento de turismos más competitivo, que representa casi una cuarta parte del mercado europeo total.



Construido para encarnar la capacidad, la robustez y la actitud distintiva de la marca Jeep, el nuevo Compass combina versatilidad con tecnología de vanguardia. El modelo más disponible de la marca a nivel mundial, las producciones y ventas comienzan en Europa, antes de expandirse a otros mercados desde allí.

La producción permanece en el corazón de Italia en la planta de Melfi, lo que refuerza el compromiso de Jeep con la fabricación europea localizada. Reconocida por su automatización de vanguardia y sus operaciones centradas en la sostenibilidad, Melfi desempeña un papel estratégico en la hoja de ruta de electrificación de Stellantis.

Fabio Catone, Director de la Marca Jeep en Europa, comentó: " El nuevo Jeep Compass representa audazmente la filosofía de futuro de la marca, destacando nuestra dedicación no solo para satisfacer las demandas del mercado actual, sino también para anticipar las oportunidades del mañana. Este vehículo es la expresión perfecta de la robustez y el rendimiento de Jeep, ofreciendo soluciones de última generación al tiempo que preserva nuestro compromiso con la electrificación y la sostenibilidad. Diseñado para aventuras al aire libre pero perfecto para el uso diario, el nuevo Jeep Compass se erige como un poderoso testimonio de nuestra incesante búsqueda de innovación y versatilidad, diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los clientes de todo el mundo".



Diseño, tecnología y capacidad: al estilo Jeep

El nuevo Jeep Compass se erige como una declaración audaz e inconfundible, mostrando un diseño que captura la esencia de la herencia legendaria de la marca Jeep al tiempo que abraza la innovación moderna. Construido sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis de última generación, diseñada específicamente para apoyar la electrificación en los segmentos C y D. Esta plataforma con visión de futuro garantiza un alcance excepcional, capacidades de carga rápida, eficiencia óptima y alto rendimiento sin comprometer la asequibilidad.

Diseñado por los equipos de ingeniería de la marca Jeep en Turín y Estados Unidos, con aportaciones de mentes técnicas expertas de todo el mundo, el nuevo Compass logra un impresionante equilibrio entre la robusta capacidad todoterreno y el perfecto uso diario. Perfectamente adecuado para aventuras al aire libre, pero igualmente hábil para navegar por entornos urbanos, este vehículo ofrece una versatilidad inigualable, tecnología avanzada y un mayor nivel de seguridad.

Su diseño ha sido meticulosamente elaborado para ofrecer tanto un rendimiento mejorado como un estilo icónico. Fiel al legado de la marca Jeep, las características icónicas de Jeep, como la inconfundible parrilla de siete ranuras, los pasos de rueda trapezoidales y el revestimiento resistente, se integraron cuidadosamente para honrar la herencia de la marca y garantizar que el vehículo conserve su destreza todoterreno y su aspecto característico. El nuevo Jeep Compass también ha sido diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad y la seguridad; la incorporación del escudo modular antiarañazos de Jeep y los parachoques reforzados proporcionan una protección mejorada tanto para entornos urbanos como todoterreno. Además, para garantizar una protección óptima, el radar del vehículo se ha reposicionado para evitar daños en espacios reducidos o cuando se encuentra con obstáculos.

La capacidad del nuevo Compass se amplía a toda la gama, incluida la versión de tracción delantera, que también será 100% capaz. Con una distancia al suelo de hasta 200 mm, un ángulo de aproximación de 20°, un ángulo de ruptura de 15° y un ángulo de salida de 26°, el nuevo Compass está equipado para sortear terrenos difíciles con facilidad. Además, la profundidad de vadeo del vehículo de hasta 470 mm destaca su capacidad para hacer frente a los entornos más desafiantes. Selec-terrain será estándar en todas las versiones para apoyar a nuestros clientes en las situaciones más desafiantes, ya que será la protección de 360 grados ya presente en el Avenger.

La nueva puesta a punto de la suspensión con muelles específicos, amortiguadores y barra estabilizadora garantiza un buen compromiso entre manejo y confort. Y las versiones con tracción total serán aún más capaces gracias a un diseño especial extrafuncional que garantiza 27 grados de ángulo de aproximación, 16 grados de ruptura, 31 grados de ángulo de salida y una mejor distancia al suelo y vadeo de agua. El control de descenso de pendientes será de serie en las versiones con tracción total.



Más allá de su destreza todoterreno, el Compass ofrece más espacio interior y una notable versatilidad, sin dejar de ser uno de los vehículos más compactos fabricados con la plataforma media STLA con solo 4,55 m de longitud total. Ahora ofrece 55 mm de espacio adicional para las piernas, un compartimento de almacenamiento interior delantero más grande de 34 litros y una mayor capacidad de maletero de 45 litros, alcanzando hasta 550 litros. La división 40/20/40 de los asientos traseros, de serie en todas las versiones, permite la máxima flexibilidad, lo que lo hace tan funcional para los pasajeros como para la carga.

En el ámbito de la tecnología, el nuevo Compass es una propuesta de valor con todo incluido. El nuevo sistema de infoentretenimiento ofrece un grupo de instrumentos de 10" y una radio de 16", mientras que los servicios conectados garantizan que el vehículo esté siempre actualizado, recibiendo actualizaciones inalámbricas (OTA) durante todo el ciclo de vida, y la conducción autónoma de nivel 2 ayudará a nuestros clientes a realizar un viaje seguro en viajes más largos o en áreas urbanas congestionadas.

Un tren motriz para cada necesidad

Con una gama completa de sistemas de propulsión que cubren ampliamente el segmento, el nuevo Compass mejorará aún más la libertad de elección que Jeep ofrece a sus clientes con un híbrido de 48 V y 145 CV; un Hybrid Plug-in de 195 CV y 3 versiones BEV, que van desde los 213 CV en la versión de tracción delantera hasta los impresionantes 375 CV en la tracción total.

La carga de vehículos eléctricos también está a la altura de los estándares más altos, con una solución rápida de CC de 160 kW que ofrece un tiempo de recarga de 30 minutos entre el 20 y el 80 %, y un cargador a bordo de hasta 22 kW. La autonomía de los BEV de hasta 650 km es otro atributo clave de la oferta de tren motriz, lo que posiciona al nuevo Jeep Compass para ser altamente competitivo incluso en las etapas avanzadas de electrificaciones con una eficiencia aerodinámica mejorada y sin comprometer la practicidad y el espacio del vehículo.



First Edition

La primera edición del nuevo Jeep Compass es una oferta especial única por tiempo limitado diseñada para una entrada audaz en el mercado. Desde el principio, los clientes pueden elegir entre dos sistemas de propulsión: un e-Hybrid de 48 V con 145 CV o una variante BEV con 213 CV. La versión BEV marca el debut de esta tecnología en el Jeep Compass, con tracción delantera y una autonomía de 500 km.

La primera edición resume los pilares clave del desarrollo del Nuevo Compass. Cuenta con características distintivas como llantas de 20 pulgadas, faros matriciales LED, todo mientras mantiene el inconfundible diseño cuadrado de Jeep. Su capacidad brilla con ángulos todoterreno optimizados y el sistema Select Terrain, complementado con un material protector de 360° que protege la parte inferior del vehículo de arañazos, ya sea en la ciudad o en salidas aventureras. Se prioriza la comodidad con calefacción estándar.

La seguridad es otra piedra angular del Nuevo Compass, exhibida en la Primera Edición con capacidades de conducción autónoma de Nivel 2, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y una cámara de estacionamiento trasera. La oferta también incluye un paquete opcional simplificado con comodidades como asientos ventilados y con masaje, techo corredizo al aire libre y asistencia semiautomática para el cambio de carril.

La primera edición ya está disponible para pedidos, y las entregas comenzarán en el cuarto trimestre de 2025.

La frase del campeón del Mundo Ayrton Senna: "No hay curva en la que sea imposible adelantar. Sólo es cuestión de decidir cuál es el mejor momento para hacerlo”.