KGM Torres EVX, un SUV 100% eléctrico, seguro, con gran autonomía

Con un diseño robusto, moderno y versátil, el Torres EVX encarna la filosofía Powered by Toughness combinando una estética sofisticada con una propuesta tecnológica de última generación y haciendo hincapié en la identidad coreana de la marca que este año celebra 30 años en nuestro país.



El diseño interior ofrece un habitáculo amplio y ergonómico, dominado por una doble pantalla panorámica digital que combina el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. La comodidad está garantizada gracias a los asientos delanteros eléctricos y ventilados, los traseros reclinables, el climatizador bizona, y un maletero con hasta 839 litros de capacidad.



Bajo el capó, el modelo incorpora una batería de litio-ferrofosfato (LFP) con tecnología de integración directa Cell to Pack, que mejora la eficiencia y la seguridad. Esta batería, protegida frente a impactos y altas temperaturas, permite al Torres EVX alcanzar una autonomía de hasta 635 km en ciclo urbano WLTP. Incluye un motor eléctrico de 152,2 kW (207 CV) con 339 Nm de par, que ofrece una respuesta ágil y eficiente en cualquier tipo de conducción.

En el apartado de seguridad, el Torres EVX equipa de serie un completo conjunto de sistemas ADAS incluyendo ocho airbags, control de crucero adaptativo, sistema de permanencia en el carril, alerta de tráfico cruzado, asistente de ángulo muerto y sistema de frenada automática de emergencia en intersecciones. A esto se suma una estructura reforzada con un 81% de acero de alta resistencia.



Además, ofrece un conjunto de soluciones prácticas como el portón trasero inteligente, el cargador inalámbrico, el sistema de visión 360º y el modo V2L, que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar pequeños electrodomésticos.

Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad. Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

