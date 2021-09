Prepara tu piel para “la vuelta al cole” Consejos para cuidar tu piel tras el verano Ana Ruiz de Infante

sábado, 11 de septiembre de 2021, 09:24 h (CET) Llega septiembre, y con este la vuelta a la rutina….Hay que reconocer que el bronceado nos sienta muy bien a tod@s y, aunque recién llegados de nuestras vacaciones tenemos ese aspecto “buena cara”, no podemos olvidar que la piel ha sufrido mucho los estragos del verano: las largas jornadas al sol, el calor, el cloro de las piscinas, el mar…. se traducen una piel estresada, deshidratada y oxidada.



Tenemos que preparar y extremar los cuidados de nuestra piel, un buen comienzo es una limpieza en profundidad y un chute de hidratación y protección…. Hoy os traigo mis propuestas para “la vuelta al cole”:

OXIGENACIÓN de Cristina Galmiche

El primer paso para conseguir una piel saludable es,sin duda, una buena limpieza. Tras el verano la piel nos pide a gritos una limpieza en profundidad, aparece asfixiada, necesita volver a respirar…., aquí mi recomendación es acudir a los centros deCristina Galmiche para realizarte una Oxigenación activa,ya que si hay alguien en Madrid que sepa de limpieza facial y oxigenación es esta experta en belleza con más de 30 años a sus espaldas.

“Una buena oxigenación del rostro es una restauración imprescindible para su salud, y tiene que ser el punto de partida de cualquier tratamiento y ritual cosmético. A las personas que pasan por Cristina Galmiche, siempre se lo explico con la siguiente metáfora; imaginemos que queremos restaurar un mueble de madera noble; para que quede bonita, uniforme y nos dure, hay que limpiar y sanear su superficie, sino el resultado es poco estético. Para eso sirve exactamente una buena oxigenación, para reparar el tejido y que nuestra piel pueda mejorarse en condiciones óptimas”.

Con la oxigenación conseguiremos fortalecer nuestro pH, oxigenando el tejido cutáneo, pero además tiene otros beneficios que no podemos olvidar:

Hidratación profunda: la oxigenacion de Cristina Galmiche nos permite que la piel luzca más saludable, tersa, brillante y con más vitalidad. Poder antioxidante: los antioxidantes son los únicos capaces de combatir los radicales libres y disminuir su efecto, por lo tanto, siendo los radicales libres una de las principales causas del envejecimiento prematuro, podemos decir que ayuda a prevenir la aparición de arrugas. Estimularemos la circulación sanguínea: consigue una piel tersa, firme y mejora la aparición del acné y la rosácea. Al mejorar la circulación, permite que la piel del rostro se nutra con mayor cantidad de nutrientes, vitaminas y colágeno Disminuiremos las manchas y las marcas de la piel: permite atenuar las manchas y cicatrices presentes en la dermis gracias a que ayuda a regenerar la piel.

Cristina Galmiche tiene centros en Madrid, Alcalá de Henares y recientemente también ha abierto uno nuevo en Málaga.

Cosméticos PAQUITA ORS

Cada cambio de estación me gusta hacer una visita a mi querido Jerónimo, él sabe como nadiecómo analizar tu piel, su asesoramiento personalizado en su tienda es una cita indispensable en mi agenda tras las vacaciones. Jerónimo me explica que la piel tras la temporada estival aparece exhausta, seca y con arrugas más marcadas, diríamos que nuestra piel ha sufrido una gran agresión y va más lenta de lo normal porque está muy cansada, su regeneración es más lenta…y no podemos olvidar que en breve las defensas caen con la llegada del otoño……. Por ello hay que ¡actuar ya!,¡con un extra de protección y de hidratación! Entre las plantas que utilizan en sus laboratorios para tratar la piel con estos síntomastendríamos la caléndula, avena, endivia, mimosa… Sus mucílagoscrean una capa de protección en la pielque ayudan a una pronta recuperación.

También es muy importante la hidratación, Jerónimo nos cuenta que la piel es como una esponja que ha perdido mucha agua…..tenemos que hidratarla en profundidadcon plantas que tengan efecto hidratante, en este sentido aquí también ayuda el ácido hialurónico, ya que fija el agua y retiene la humedad. Otra de sus recomendaciones para acelerar la pieles un “chute” de vitaminas, nos habla de productos como la “centella asiática” o “cica”, tan de moda ahora en Asia, un ingrediente de la medicina tradicional china que utilizan para la regeneración de la piel dañada. El concepto se basa en tratar a las arrugas como si de cicatrices se tratara…

Para esta época del año, Jerónimo nos recomienda dos de sus productos estrella: LUMIERE y BIO-DETOX.



LUMIERE es una crema-suero muy grasa para pieles muy secas, con una celevada concentración de Vitamina C, impidiendo la oxidación de la piel, el deterioro y el envejecimiento.

Precio: 24,60€ BIO-DETOX: con un potente activo llamado “Fullereno”, uno de los antioxidantes más pontentes ahora mismo del mercado (250 veces superior a la Vitamina C), y que muy pocas firmas pueden permitirse por su alto coste…de enorme eficacia antiedad.Además combina Aceite de Caléndula y sangre de dragón con gran poder antienvejecimiento. Precio 50cc: 37,20€

De todas formasmi recomendación es pedir una cita en Paquita Ors para que Jerónimo te asesore personalmente sobre qué tratamiento es más recomendable para tu tipo de piel , la consulta es gratuita y saldrás encantada con sus consejos…!

Paquita Ors tiene tiendas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prepara tu piel para “la vuelta al cole” Consejos para cuidar tu piel tras el verano ​Mía Yissel, niña nicaragüense modelo y bailarina La virtud más grandiosa de este mundo es descubrir a temprana edad lo que más te apasiona hacer ¡Sigue la moda infantil para tu peque: pijama de otoño! ​Si te estás preguntando cómo vestir a tu bebé este otoño, en nuestra web encontrarás todo lo que necesitas. ¡Descubre los mejores pijamas bebé del mercado! STARLITE Catalana Occidente 2021 Noches de conciertos para disfrutar en familia en Marbella La guía definitiva de código de vestimenta y de comportamiento en casinos Indistintamente de si se gana o se pierde, el cliente debe guardar una compostura y no llamar la atención por su alegría o su enojo