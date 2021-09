Marketing Digital, el camino para jóvenes emprendedores Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 07:04 h (CET) Cada vez son más las personas que eligen formarse en todas las ventajas que conllevan las nuevas tecnologías aplicadas a los negocios. En la era electrónica, dominar las herramientas del marketing online es garantía de acceso a nuevas salidas profesionales en un sector en alza. A través del explorador académico OTONAUTA se puede acceder a información completa, práctica y detallada sobre las diversas posibilidades de estudios en Marketing Digital, con la opción del máster online a la cabeza Impulsar un proyecto empresarial pasa hoy más que nunca por dominar las herramientas del Marketing Digital, una tecla clave para quien persigue el éxito de un negocio. Así lo entienden también los jóvenes emprendedores que se lanzan a innovar y hacer realidad una idea de empresa. Cada vez son más los que eligen formarse en el marketing online, una opción que es garantía de acceso a nuevas salidas profesionales en un sector en alza.

Saber posicionar un producto o una compañía en Redes Sociales y otras plataformas virtuales es hoy de vital importancia si se quiere estar a la vanguardia en el desarrollo comercial de cualquier actividad. 'Si no eres visible, parece que no existes'. De ahí la importancia y la conveniencia de incorporar y desarrollar activamente las nuevas tecnologías en el ámbito comercial de cualquier empresa, de manera que éstas puedan mejorar su visibilidad en Internet, y con ello, sus ventas online.

A pesar del difícil momento que se vive por la pandemia de la covid-19, en las diferentes comunidades autónomas se está tendiendo a apoyar, en mayor o menor medida, a los jóvenes emprendedores con programas de estudios y capacitación para sacar adelante un negocio; y la mayoría de ellos tienen en cuenta la formación en marketing digital. Un ejemplo de ello es el proyecto ‘Almería, empleo joven contra la despoblación’, impulsado por la Diputación de Almería. Acceder a estas convocatorias es beneficiarse de una gran medida, y para quien no puede tener acceso o se queda a las puertas, estudiar un máster marketing digital es la mejor opción.

Y es que, como auguran muchos expertos, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es la llave para salir de la actual crisis socioeconómica. Formarse en marketing online faculta para optimizar la visibilidad en Internet, a través de estrategias clave como el SEO, el SEM o el Social Media Marketing; para dominar una eficaz inversión como es el performance marketing, así como para saber establecer comunicaciones adecuadas y relaciones de fidelidad con los clientes. Hay opciones de máster online, presenciales, semipresenciales y a distancia, en centros de enseñanza destacados como la ESIC, la UNED, la UOC, la UNIR o la CEU, entre otros.

Programas que son vías de acceso al ejercicio profesional en cargos y perfiles muy diversos del entorno del marketing digital, un sector en el que se puede alcanzar un salario de hasta 140.000 euros anuales en un puesto como el de Digital Director.

Si se quiere ampliar información más detallada de las opciones de estudios de máster en Marketing Digital, puede hacerse a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

