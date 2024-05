Caralca anuncia la presentación de 6 exclusivas viviendas en el centro de Jerez

El próximo jueves 13 de junio, en un evento exclusivo en el Hotel Casa Palacio María Luisa, la promotora Caralca presentará a las 19:30h las últimas 6 viviendas disponibles en el complejo residencial Eguiluz8, ubicado entre las icónicas Plaza del Mamelón y Plaza Aladro, en el centro de Jerez de la Frontera "Estas viviendas representan una oportunidad única: no solo se trata de viviendas en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, sino que son las únicas de obra nueva y entrega inmediata que pueden encontrarse en la zona", asegura la promotora.

El complejo Eguiluz8, compuesto por 27 viviendas, ahora solo tiene disponibles estas últimas 6 unidades, todas ellas de 3 habitaciones, y serán las protagonistas de un exclusivo evento de presentación al que solo se podrá acceder previa inscripción mediante formulario.

"Esta presentación es una ocasión perfecta para todos aquellos que quieran experimentar en primera persona cómo sería vivir en uno de los lugares más cotizados de Jerez", afirma un portavoz de Caralca. "Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en la adquisición del hogar de sus sueños, y sabemos que Eguiluz8 va a hacer muy felices a sus próximos propietarios".

Cada espacio del complejo residencial Eguiluz8 ha sido meticulosamente diseñado en colaboración con marcas de alto nivel, como Porcelanosa y Daikin, para garantizar los más altos estándares de calidad y diseño. Las viviendas cuentan, además, con garaje y trastero.

Durante la presentación, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar las viviendas, completamente terminadas, y descubrir las impresionantes zonas comunes del complejo, que incluyen una piscina cubierta, solárium, gimnasio totalmente equipado y áreas chill out, todas ellas "diseñadas para maximizar la comodidad y el bienestar de los residentes cada minuto, cada día", apuntan desde Caralca.

Esta presentación no solo ofrece la última oportunidad para adquirir una vivienda nueva en Eguiluz8, sino que también destaca la continua expansión de Caralca como promotora de nueva generación, especialista en construcción de viviendas de obra nueva, y que también cuenta con proyectos inmobiliarios en Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga.

La promotora está, además, muy implicada en el desarrollo de proyectos sostenibles: "Uno de los principales objetivos de Caralca es el desarrollo de proyectos de diseño que contribuyan a la conservación del medio ambiente y que, por supuesto, supongan una reducción de costes para sus propietarios. Por eso, integramos en todas las promociones criterios de sostenibilidad, haciendo única cada vivienda de obra nueva", puede leerse en su página web.

Caralca invita a todos los interesados a unirse a ellos el jueves 13 de junio a las 19:30h en el Hotel Casa Palacio María Luisa para descubrir estas exclusivas viviendas y experimentar de primera mano el estilo de vida que ofrece Eguiluz8.