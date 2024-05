Abogados y economistas lanzan al mercado la plataforma Codigobuenaspracticas.es

El Código Buenas Prácticas es una herramienta contemplada en el marco legal español, que fue aprobada mediante el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. Esta normativa ha sido modificada para ampliar el umbral de aquellas personas que pueden beneficiarse de sus medidas mediante el Real Decreto-ley 19/2022, del 22 de noviembre. Este mecanismo nació con el objetivo de ayudar a los ciudadanos que tienen dificultades para pagar las cuotas mensuales de la hipoteca de su vivienda habitual. Sin embargo, aunque este instrumento existe desde hace más de diez años, muchas personas que podrían acogerse a él, no lo han hecho por desconocimiento de las condiciones que se deben cumplir y los pasos a seguir para poder obtener una reducción de las cuotas mensuales. Con el fin de facilitar el acceso a información precisa al respecto, los abogados y economistas, Fina Salazar y Cristian Tanase, lanzaron recientemente la plataforma codigobuenaspracticas.es. En ella los deudores hipotecarios pueden averiguar de manera fácil y rápida si reúnen los requisitos para acogerse al código.

Requisitos del Código de Buenas Prácticas Los fundadores de codigobuenaspracticas.es explican que su plataforma legal está diseñada para que quienes tienen una hipoteca, puedan conocer en profundidad cuáles son los requisitos, los pasos a seguir y la documentación necesaria para poder solicitar una reducción en la cuota. Para ello, la web dispone de un simulador en el que solo es necesario responder una serie de preguntas sencillas. A partir de allí se podrá determinar si, en efecto, la persona puede o no ampararse en el Código de Buenas Prácticas.

A través del simulador no solo se puede comprobar si el deudor cumple las condiciones para obtener una reducción de la cuota hipotecaria, sino que también se puede conseguir la documentación necesaria para enviar la solicitud al banco. Adicionalmente, la plataforma ofrece la opción de contratar a uno de sus abogados para que se encargue de introducir la solicitud a la entidad financiera correspondiente y hacer un seguimiento oportuno sobre el proceso.

Respuesta a la necesidad real Es importante mencionar que la creación de la plataforma codigobuenaspracticas.es surgió como respuesta a una necesidad real, detectada por los fundadores durante su ejercicio profesional. Al respecto, Fina Salazar y Cristian Tanase relatan que fueron testigos de que muchas familias con serias dificultades para pagar la hipoteca quedaban fuera de la Ley de Segunda Oportunidad. Por esto decidieron ofrecer una herramienta práctica y útil para que las personas sepan si tienen la alternativa de acogerse a la ayuda del gobierno para pagar las hipotecas.

Para finalizar, cabe destacar que según el Banco de España, en el país existen más de 750.000 hipotecas con interés variable. Esto significa que esa cantidad de familias sufren constantemente por la subida del Euribor. Por lo tanto, la practicidad y utilidad de la herramienta diseñada por estos abogados promete ofrecer un servicio vital para miles de personas que se encuentran bajo mucha presión a causa de su deuda hipotecaria.