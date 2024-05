La Universidad de San Jorge lidera el Proyecto Europeo Digi4MSK sobre Educación en Salud Musculoesquelética

Este proyecto europeo busca mejorar el manejo activo por parte de los pacientes del dolor musculoesquelético y las habilidades para encontrar información fiable en internet Digi4MSK, una ambiciosa iniciativa financiada por la Unión Europea, se lanza con el objetivo de revolucionar la comunicación y el conocimiento sobre la salud musculoesquelética. Este proyecto, liderado por la Universidad San Jorge junto a diversos colaboradores europeos, busca aumentar tanto el conocimiento público como las competencias de los profesionales de la salud en Europa.

Sobre Digi4MSK:

Digi4MSK es una colaboración internacional financiada por el programa Erasmus +, comprometida con la mejora del conocimiento y las habilidades sobre la salud musculoesquelética en Europa. Este proyecto busca no solo elevar el nivel de competencia entre los profesionales de la salud, sino también empoderar a la población general para que adopte recursos de automanejo para el dolor musculoesquelético, así como habilidades para diferenciar la información fiable en recursos digitales como páginas web, YouTube, o Instagram. Este último aspecto es de especial interés para la población debido al crecimiento exponencial que ha experimentado la información sobre salud (no siempre fiable) en medios digitales y redes sociales.

Gracias a la colaboración de socios europeos como EFIC (Federación Europea del Dolor), SYNYO (Austria), VITECO (Italia), Irudigital (España), la Universidad de Aalborg (Dinamarca), la Universidad de Limerick (Irlanda), INP Formación (España) y Galeazzi (Italia), Digi4MSK se fortalece con una red de expertos y organizaciones comprometidas con la mejora de la salud musculoesquelética a nivel europeo.

Objetivos del proyecto:

1. Educación al público: Incrementar los conocimientos de la población general sobre la salud musculoesquelética, promoviendo estrategias de automanejo que reduzcan el impacto negativo del dolor musculoesquelético. Digi4MSK desarrollará recursos educativos digitales de acceso libre para el público, incluyendo videos, cursos formativos, guías interactivas y aplicaciones móviles, para facilitar el aprendizaje y la adopción de prácticas de salud proactivas.

2. Capacitación profesional: Reducir la brecha de competencias entre los profesionales de la salud, mejorando su capacidad para aplicar conocimientos basados en evidencia sobre el automanejo y la educación en salud musculoesquelética mediante recursos digitales. El proyecto proporcionará herramientas y materiales educativos innovadores para apoyar a los profesionales en su práctica diaria, promoviendo un enfoque más efectivo y accesible en el tratamiento y manejo de condiciones musculoesqueléticas.

Más del 60% de la población de la UE carece de conocimientos adecuados sobre salud, y un 70% busca información de salud en internet. Digi4MSK ofrece soluciones innovadoras y prácticas para enfrentar estos desafíos, utilizando tecnologías avanzadas y enfoques pedagógicos modernos para asegurar una amplia difusión y comprensión de los temas de salud musculoesquelética.

Derribando fronteras:

Una parte crucial de Digi4MSK es desmentir los mitos y la desinformación que circulan en internet sobre la salud musculoesquelética. La proliferación de información errónea puede llevar a prácticas ineficaces o incluso perjudiciales para los pacientes. Digi4MSK se compromete a ofrecer información precisa y basada en evidencias, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre su salud y a los profesionales a proporcionar un mejor cuidado.

En la web Digi4MSK (www.digi4msk.eu) se obtendrá información útil para mejorar la autogestión y calidad de vida. "También adquirirás herramientas para aumentar tu conocimiento como profesional de la salud. Te esperamos".

Vídeos

Digi4MSK - We seek improving your knowledge on musculoskeletal health