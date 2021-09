​Bachillerato Internacional, ¡el futuro de la educación ya está aquí! Prepara a las personas para adquirir las capacidades necesarias para entrar en universidades de prestigio, asumiendo ya ciertas habilidades esenciales Redacción

jueves, 2 de septiembre de 2021, 08:24 h (CET) El mundo evoluciona a pasos agigantados y es necesario formar a los estudiantes para que en el futuro sean adultos competitivos en este entorno tan cambiante. Por eso, frente al sistema educativo tradicional, cada vez existen más centros que quieren marcar la diferencia en el desarrollo, tanto académico como humano, de sus estudiantes. En este sentido, apuestan por ofrecer el Bachillerato Internacional, cuyas características preparan a las personas para adquirir las capacidades necesarias para entrar en universidades de prestigio, asumiendo ya ciertas habilidades esenciales.

¿Qué define al Bachillerato Internacional? El principal objetivo de este tipo de educación pre-universitaria es que los alumnos desarrollen las habilidades intelectuales, sociales, emocionales y personales que van a necesitar en este mundo cada vez más tecnológico y globalizado.

Tras estudiar el Bachillerato Internacional con un currículo personalizado, asesoramiento universitario y tutorización constante, los jóvenes salen preparados para acceder a universidades nacionales e internacionales y con una visión de futuro mucho más amplia.

Algunas de las características esenciales de Bachillerato Internacional son: Potenciar los idiomas. Los alumnos suelen estudiar varias lenguas durante el BI, por ello, afianzarán lenguas extranjeras, además de la suya propia.

Los alumnos suelen estudiar varias lenguas durante el BI, por ello, afianzarán lenguas extranjeras, además de la suya propia. Amplitud de mente hacia la internacionalización . Los estudiantes, además de aumentar su comprensión de la cultura propia, aprenden a ver el mundo desde otras perspectivas culturales.

. Los estudiantes, además de aumentar su comprensión de la cultura propia, aprenden a ver el mundo desde otras perspectivas culturales. Fuerte componente social. En los centros en los que se estudia este tipo de educación pre-universitaria existe una política de honestidad académica que hay cumplir a rajatabla, especialmente en lo que a iniciativas sociales se refiere. Además, se promueve el valor del respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el planeta.

En los centros en los que se estudia este tipo de educación pre-universitaria existe una política de honestidad académica que hay cumplir a rajatabla, especialmente en lo que a iniciativas sociales se refiere. Además, se promueve el valor del respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el planeta. El desarrollo durante el estudio del Bachillerato Internacional no es solo intelectual, sino físico, ético y emocional.

Estimula el aprendizaje más práctico , mediante sus principios de Creatividad, Acción y Servicio (CAS).

, mediante sus principios de Creatividad, Acción y Servicio (CAS). Crea en los estudiantes inquietud y ganas de aprender. Estos deben realizar una monografía tras realizar una investigación completa sobre un tema de interés, tomando la perspectiva de una o varias de las disciplinas académicas estudiadas.

Estos deben realizar una monografía tras realizar una investigación completa sobre un tema de interés, tomando la perspectiva de una o varias de las disciplinas académicas estudiadas. Favorece el pensamiento crítico . Las capacidades escritas, orales, de investigación y de organización correcta de las ideas, así como la manera de exponerlas, se trabajan con ahínco.

. Las capacidades escritas, orales, de investigación y de organización correcta de las ideas, así como la manera de exponerlas, se trabajan con ahínco. No se trata de asignaturas aisladas. Al contrario de lo que sucede con la educación tradicional, en el Bachillerato Internacional las asignaturas no están aisladas unas de otras , sino que se impulsa a que los estudiantes las conecten entre sí, animándoles a convertirse en pesadores más críticos y eficaces.

, sino que se impulsa a que los estudiantes las conecten entre sí, animándoles a convertirse en pesadores más críticos y eficaces. Exploran la naturaleza del conocimiento a través de la Teoría del Conocimiento , uno de los pilares del programa del BI.

, uno de los pilares del programa del BI. Las evaluaciones van mucho más allá de la realización de exámenes. Se tiene en cuenta el trabajo continuo mediante pruebas, trabajos en grupos, presentaciones, etc. que miden mucho mejor el desempeño constante del alumno.

mediante pruebas, trabajos en grupos, presentaciones, etc. que miden mucho mejor el desempeño constante del alumno. Por su formato, ayuda a que los estudiantes aprendan a planificar mejor su tiempo y su independencia a la hora de estudiar y realizar las tareas académicas, algo esencial de cara a la época universitaria.

a la hora de estudiar y realizar las tareas académicas, algo esencial de cara a la época universitaria. Ofrece un reconocimiento mayor de cara a la entrada de ciertas universidades. Dado que el BI supone un alto nivel de dedicación y exigencia por parte de los alumnos que lo cursan, superarlo y obtener su titulación otorga cierto prestigio de cara a la admisión en la universidad.

