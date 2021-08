Descubre todos los beneficios que contienen las semillas de Cannabis Poseen propiedades curativas al contener elementos que no afectan al funcionamiento del cerebro y son ideales para calmar cualquier tipo de dolor Redacción

martes, 31 de agosto de 2021, 10:23 h (CET) Son muy pocos los alimentos que logran aportar tantos nutrientes a nuestro cuerpo como lo hacen las semillas de cannabis, las cuales, poco a poco comienzan a llegar a los hogares españoles. Las semillas de cannabis contienen una muy baja concentración de THC, la cual es la sustancia estupefaciente encargada de provocar esas alteraciones en el sistema nervioso; la cantidad es tan baja, que no logra generar esos efectos secundarios que no a muchos le agradan. Si eres un aficionado novato y quieres comenzar a cultivar, compra las mejores semillas autoflorecientes en nuestra tienda online. Te recomendamos las de este tipo ya que son muy fáciles de cultivar, no necesitan de un ciclo de luz de 12 horas ni se ven afectadas por el fotoperiodo. A continuación, hablaremos acerca de los beneficios que las semillas de cannabis traen para nuestro cuerpo.

Beneficios de las semillas de Cannabis

Cada vez más personas se dedican a buscar información acerca de los avances e investigaciones que realizan los científicos en las distintas universidades sobre los beneficios de las semillas de marihuana. Hoy por hoy, está demostrado que, científicamente, el cannabis posee propiedades curativas al contener cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, elementos que no afectan al funcionamiento del cerebro y son ideales para calmar cualquier tipo de dolor. En nuestras propias manos está su uso moderado y conocer para qué y cómo emplearlo correctamente, ya que no se descarta que dicha planta no aporte perjuicios para la salud si se llega a consumir irresponsablemente a pesar de sus beneficios.

Adquirir semillas de marihuana representa una ventajosa alternativa para optimizar la salud, pues tienen más proteínas que muchos otros alimentos que ingerimos de manera diaria. Para comenzar la lista, contienen una enorme cantidad de proteínas y nutrientes, y son ricas en grasas saludables y también en minerales. Contienen Vitamina E, calcio, hierro, azufre, potasio, sodio, entre otros. Las semillas de Cannabis son similares en forma a pequeñas nueces y su sabor hace recordar mucho a este mismo fruto seco; se pueden consumir crudas, cocidas o asadas.

Mejoran la piel: Enfermedades que afectan la dermis, como la dermatitis atópica, mejoran notablemente con la ingesta de estas semillas. Gracias a los ácidos grasos en Omega 6 y Omega 3, los cuales encontramos en dichas semillas, se consigue la reducción de trastornos como eczemas, picazón o sequedad, todo esto sin la necesidad de acudir a un médico. Todo de manera natural.

Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares : Las semillas de cannabis también contienen arginina y ácido gamma-linolénico que está ligado a la disminución de la presión arterial y la mejora continua del corazón posterior a haber sufrido un ataque cardíaco.

Altos niveles de proteínas y vitaminas : Como hemos dicho anteriormente, en las semillas de cannabis se encuentran una gama muy amplia de vitaminas como la vitamina A, C y E. También podemos encontrar minerales vitales para el crecimiento como el magnesio, el potasio, el azufre, el fósforo y el calcio. Poseen también un gran núcleo de proteínas entre las que se puede nombrar la metionina, la cisteína, el ácido glutámico y la arginina.

Optimiza la digestión : Estas semillas también son ricas en fibra, lo que favorece directamente la disminución de azúcar y equilibra en gran manera el colesterol.

Relaja los dolores menstruales: Gracias a la presencia del ácido gamma-linolénico, se reducen notablemente los efectos del síndrome premenstrual, además de también regular los desequilibrios hormonales durante la menopausia. Por otro lado, también es interesante que te intereses por sus propiedades antiinflamatorias, tanto internas como externas, diuréticas, astringentes y estimulantes.

Lo que debes saber sobre las semillas de marihuana

Son muy versátiles: Las semillas de Cannabis tienen muchos usos. Se pueden usar para hacer aceite de una alta calidad. El cual es comestible pero mayormente es usado por cosméticas para añadir a sus productos. También puede comerse, tanto con la cáscara como sin ella. En distintos países (como Argentina o Canadá) venden estas semillas ya peladas en paquetes, listas para comerse. También son usadas especialmente como un sustituto del cacahuate, debido a que poseen un sabor muy similar.

Son bajas en carbohidratos: Los carbohidratos constituyen apenas el 2% del valor nutricional de las semillas de cannabis, prácticamente nada. Además, la mitad de esos carbohidratos son de tipo ‘complejo’, los cuales son un tipo de carbohidratos mucho más sanos, ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Son amigables con el medio ambiente: En distintas partes del mundo, muchas plantas de marihuana crecen salvajes, sin ningún tipo de supervisión. Esta es una planta muy resistente, no requiere altas cantidades de agua para crecer y tampoco se necesita el uso de pesticidas y otros químicos para protegerla de las plagas. Eso hace que estas semillas sean una de las mejores para nuestro planeta, por otro lado, también nos da la certeza de que estamos comiendo un alimento 100% orgánico, libre de cualquier tipo de químicos.

