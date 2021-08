Noticias para olvidar ​Hay mañanas en las que no sales de tu asombro al escuchar algunas de las informaciones que te proporciona el transistor Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 28 de agosto de 2021, 08:46 h (CET) Hay mañanas en las que, confortándote con el agua de la ducha, empiezas a torcer el gesto y no sales de tu asombro al escuchar algunas de las noticias que te proporciona el transistor. Un poco después, cuando tras el paso por el quiosco, hojeas las páginas de tu periódico terminas desconcertado e incrédulo de lo que te has enterado en poco más de una hora.

Hoy, por ejemplo, he sabido que, en Cataluña, un joven padre ha matado a su propio hijo, para así “castigar” a la mujer de la que se estaba separando. ¡Horroroso! También me entero de que un almeriense de 33 años mata al tío de su pareja sentimental por una estúpida discusión, tras toda una noche en un bar de copas. ¡Increíble! Igualmente me informo de que un despreciable diputado del PSC, apellidado Zaragoza, ha publicado un video del accidente del Yak-42 con el título: “Así repatriaba el PP”. ¡Indecente! Otra noticia nos dice que el Consejo de ministros excluye de las ayudas al fuego que ha arrasado 600 hectáreas de gran valor ecológico en Alcaracejos. ¡Resolución con alpargatas! Y otra información nos dice que -en educación- vamos hacia el “aprobado general” ¡Miseria cultural a la vista!

Una boba retorcida, de las del lenguaje inclusivo, en lugar de decir -como es natural- que van a ayudar a los afganos, ha dicho “vamos a ayudar a las personas afganas”. ¡Menos mal que no ha dicho también afganes! La siguiente es para llorar: “El etarra asesino “Kuvati” es homenajeado en Bilbao” ¡Hijos de las tinieblas! Y cuidado con la siguiente: “El precio de la luz pasará de los 120 euros por megavatio hora”. ¡Terrorífico! Y esta otra: el comunista alcalde Marinaleda ha despedido a una colaboradora por tomarse unas vacaciones. ¿Se puede ser más indecente y dictador?

¿Alguna noticia buena?, me podrán preguntar. Pues sí. Al plagiador, cateto y ruinoso, Pedro Sánchez, le queda un día menos de estancia en La Moncloa.

