Por qué Ebrahim Raisi, presidente de Irán, representa una amenaza para la comunidad internacional Fue particularmente despiadado al tratar con estudiantes y mujeres Daniel Guerrero

miércoles, 25 de agosto de 2021, 09:59 h (CET)

En medio de una baja participación de votantes récord y de informes generalizados de malversación electoral, Ebrahim Raisi, un clérigo conservador de línea dura y ex alumno del líder supremo Ali Khamenei, ha sido elegido presidente de la República Islámica de Irán, un resultado que ha provocado indignación y condena a nivel internacional.

El Centro de Derechos Humanos de Irán ha descrito a Raisi como "un pilar de un sistema que encarcela, tortura y mata a personas por atreverse a criticar las políticas estatales". Agnès Callamard, ex relatora especial de las Naciones Unidas y actual secretaria general de Amnistía Internacional, emitió críticas igualmente incisivas contra el presidente en ejercicio. "El hecho de que Ebrahim Raisi haya ascendido a la presidencia en lugar de ser investigado por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, es un triste recordatorio de que la impunidad reina en Irán", dijo Callamard.

A lo largo de sus 40 años de carrera como miembro destacado de los órganos judiciales y políticos de Irán, Raisi ha estado directamente involucrado en la brutal represión de manifestantes y disidentes pacíficos a favor de la democracia que han tratado de desafiar el gobierno de la República Islámica de Irán. Es responsable de facilitar las detenciones de disidentes políticos y de justificar la tortura y el encarcelamiento de miles de activistas de derechos humanos, minorías y estudiantes.

Dada esta historia, el pésimo historial de derechos humanos de Raisi no debería sorprendernos. En 1988, Raisi orquestó una de las manifestaciones más extremas de violaciones de derechos humanos en los tiempos modernos. Actuando bajo las órdenes del entonces Líder Supremo Adjunto de Irán, Hussein-Ali Montazeri, Raisi encabezó la persecución y ejecución sancionada por el estado de miles de disidentes iraníes y presos políticos.

Bajo la supervisión de Raisi, las fuerzas de seguridad condenaron arbitrariamente a miles de iraníes a desaparición forzada, tortura y ejecución. La campaña de terror extrajudicial de Raisi se dirigió a facciones políticas progresistas, movimientos estudiantiles y minorías étnicas y religiosas. Si bien los registros detallados de las víctimas de esta purga son escasos, las estimaciones iniciales de Amnistía Internacional sitúan el número de ejecuciones entre 2.800 y 3.800 personas. Sin embargo, los informes de desertores iraníes han llevado a algunos académicos a argumentar que el número real de ejecuciones superó las 33.000.

Los informes de los centros de detención durante este período revelan que Raisi fue particularmente despiadado al tratar con estudiantes y mujeres. Debido a que la mayoría de los miembros de las principales asociaciones de estudiantes de Irán eran partidarios de un movimiento de democracia nacional, Raisi envió a miles de hombres y mujeres jóvenes (incluidas varias mujeres embarazadas) a la famosa prisión de Evin, tras lo cual un número incalculable de estudiantes activistas fueron torturados, violados y ejecutados.

Los relatos que sobreviven de estos campos de trabajo pintan un cuadro espantoso de trato degradante a los prisioneros, abuso psicológico interminable y desprecio cruel por la dignidad humana. Se cree que Raisi observó personalmente la tortura de varios prisioneros, y algunos informes sugieren que el actual presidente de Irán observó los procedimientos mientras comía de una bandeja de pasteles.

Igualmente preocupante es el papel de larga data de Raisi en la represión de los derechos de la mujer. Durante su mandato como jefe del poder judicial de Irán, Raisi emitió repetidamente su apoyo a las leyes que penalizan ciertas prácticas sexuales y restringen el acceso a anticonceptivos y procedimientos de aborto. En el momento de su elección a la presidencia, Raisi habría elaborado planes para la reforma de la ley que acabarían efectivamente con las restricciones al aborto y la esterilización.

Como clérigo, el trato de Raisi a las mujeres en Irán está igualmente bien documentado. Ha promovido constantemente la aplicación de una interpretación estricta de la ley islámica, que en la práctica significa que las mujeres no pueden trabajar fuera del hogar, tomar sus propias decisiones legales o elegir a sus propios maridos.

A través de la lente de la geopolítica, el historial de Raisi es igualmente espantoso. Durante décadas, Raisi y su régimen han apoyado el terrorismo, criminalizado la disidencia y financiado militantes representantes alineados con Teherán en Siria, Irak, Yemen, Líbano y la Península Arábiga. Al mismo tiempo, Raisi ha demostrado un don para apaciguar cobardemente a Occidente y ha hecho una serie de propuestas a los EE. UU. Y la UE con la esperanza de mejorar las relaciones de su país con la comunidad internacional.

En un signo ominoso, hay una corriente oculta de voluntad entre los líderes occidentales de mirar hacia otro lado cuando se trata de la historia de represión y terrorismo de Irán, ratificando algunas de las peores violaciones de derechos humanos jamás perpetradas en el Medio Oriente moderno. Mientras la comunidad internacional intenta revivir y renovar un acuerdo nuclear con Irán, los líderes occidentales no solo deben asegurarse de que Irán no adquiera un arma nuclear, sino también de que el régimen rinda cuentas por su abominable historial de derechos humanos y su descarado historial de apoyo a Irán. terrorismo regional e internacional.

Ebrahim Raisi es una de las personalidades más destacadas de un régimen que ha cometido y sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Como tal, la elección de Raisi a la presidencia iraní no solo es una amenaza para la estabilidad en el Medio Oriente y la comunidad internacional en general, sino que también es una profunda afrenta a los principios fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

