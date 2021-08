​La UE y EEUU entregan los afganos a los talibanes “Volví la espalda a los gobernantes al comprobar que ahora llaman gobernar al regateo por el poder con la chusma”, Nietzsche Miguel Massanet

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:23 h (CET) Se podría decir aquello de que “para este viajeno hacían falta alforjas” y, con mayor motivo todavía, si tomamos en cuenta que esta guerra de Afganistán ha durado 20 años y ha costado muchos cientos sino miles de muertos, tanto a las tropas de la ONU como a las del resto de naciones que han intervenido en ella, principalmente EEUU y Canadá.

Probablemente si leemos la prensa de estos días una cantidad muy numerosa de periodistas, tertulianos, políticos y enterados nos pretenderán vender sus respectivas versiones de las causas, motivos, maquinaciones, contubernios y demás zarandajas que se les ocurran para intentar darnos una explicación plausible del porqué una contienda que lleva dos décadas de luchas, muertes, asesinatos, torturas, hambrunas y miserias.

Tanto unos como otros parece que han decidido (otra explicación no parece que exista) que todo lo pasado no cuenta, que pelillos a la mar y que, en aras a no se sabe que intereses, que tipo de confabulaciones o que clase de sinvergonzonerías, ahora resulta más conveniente entregarles el mando a los talibanes que ¡Oh milagro de la diplomacia! Parece que, de pronto se han convertido de asesinos inmisericordes, de torturadores de masas y de esclavizadores de mujeres en seres civilizados, que hablan en inglés, que comprometen a crear un gobierno con participación del resto de ciudadanos no talibanes y que, de pronto, de salvajes doctrinarios se van a tornar en educados, sensatos y experimentados gobernantes capaces de sacar a esta pobre nación de las vicisitudes que llevan años padeciendo gracias, precisamente, al fanatismo religioso de estos señores de la guerra.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Zoraida", nació en Afganistán El ser humano, dicen que nace libre ​La UE y EEUU entregan los afganos a los talibanes “Volví la espalda a los gobernantes al comprobar que ahora llaman gobernar al regateo por el poder con la chusma”, Nietzsche ​Deporte paralímpico, adaptado e inclusivo, sus diferencias Se desaconseja usar términos como «diversidad funcional», «otras capacidades» o «capacidades diferentes» Afganistán y el movimiento feminista español No existe calle en “nuestra piel de toro” que no haya sido “ocupada” por el feminismo rancio El escritor del día no es el mismo al caer la noche Igual que cualquier persona el poeta-escritor también es distinto a cada paso, cada segundo ya se ha vuelto antiguo, rezagado