​La participación artística de Guatemala para la «Antología del Bicentenario de Centroamérica»

jueves, 12 de agosto de 2021, 12:06 h (CET) Por Rodrigo Villalobos Fajardo



Han pasado ya unos meses desde aquel jueves en la tarde. Carlos Javier Jarquín, entrañable amigo escritor y poeta nicaragüense radicado en Costa Rica, sostuvo una interesante plática conmigo respecto a este proyecto del que me hiciera coordinador por Guatemala. Acepté el cargo con agrado y entusiasmo, pues la idea era clara: formar un grupo de connacionales, diverso en edad, género, lugar de origen, estilo artístico, pero representativo desde su vocación poética, narrativa y pictórica. Ahora, incluso, tenemos la certeza de que esta Antología del Bicentenario de Centroamérica se publicará en Amazon a partir de la segunda semana de septiembre del 2021, gracias al apoyo y gestión de la escritora, poeta y editora mexicana Ana María Ayala, directora de Ayame Editorial.

El resultado no solo fue grato, sino capaz de compartir una visión contemporánea y concreta respecto a la conmemoración del bicentenario de independencia. Guatemala y toda Centroamérica están agradecidas con la genialidad de las palabras e imágenes que se sumaron a las páginas de este importante libro.

Desde la prosa Como es bien sabido, para Guatemala el tema de independencia suele llevar una connotación agridulce, puesto que representa un simulacro de soberanía que jamás despegó por razones económicas, políticas y sociales; al contrario, desdibujó mucho de nuestra perspectiva histórica respecto a la tierra y sus pueblos originarios; es con esta premisa que arranca el ensayo introductorio de mi autoría para la parte de narrativa. A ello se suman dos cuentos cortos de la autoría de Rudy Alfonzo Gomez Rivas (Huehuetenango), con el título de «El extraño suceso del pájaro» y «Lo más cercano a una venganza», donde el maestro Rudy hace gala de su característica brevedad y nos dispara a lo onírico y ficcional, de lo animalizante a lo humano y viceversa. También, en similar línea narrativa, Henry Vargas Estrada (Izabal), referente de la narrativa de ficción, interviene con su obra «La esperanza de la hormiga»; con un brillante desarrollo, el texto de Henry nos transmite la incomodidad de afrontar las consecuencias de nuestros actos violentos con lo sobrenatural. Aparece después la maravillosa pluma de Violeta de León Benítez (Guatemala) quien, con su relato «Wow», elucubra un pasaje acertadísimo respecto al periodismo y los presentadores de televisión; una sátira al desencanto por las noticias de actualidad y al desdén por el conocimiento general de nuestro país, situación que no dista mucho de la realidad. Tampoco han faltado las letras de Alan Barrera (Jutiapa), un autor que nos tiene acostumbrados a su prosa poética cortísima; y en esta ocasión Alan nos brinda los textos «El río» y «La belleza» donde nos lleva, de forma inteligente, a la introspección y la reflexión, desde la prosopopeya y la alegoría.

Desde el verso Waleska Monterroso (Suchitepéquez) nos desborda de erotismo con sus poemas «Amor de sal y miel» y «Entre tu cuerpo y el mío», en sus versos se percibe la libertad y emancipación femenina por igual; más que dos poemas, dos manifiestos de la reivindicación de la mujer posmoderna. Aparece también el texto lírico, a dos partes, de Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón (Chiquimula), bajo el título de «Resistencia centroamericana», en cuyos versos existe, como eje central, la memoria de la defensa del territorio, a modo de compromiso y denuncia social, de la manera ingeniosa que solo el maestro Gustavo sabe plasmar. En este apartado poético, nos engalanan dos mujeres migrantes; la primera de ellas, María Magdalena Herrera (radicada en Estados Unidos), propuso los textos «¿Cómo voy a escribir doscientos años de atrocidad?» y «Mundo en llamas», poemas donde percibimos la vida en el campo y las travesuras de la infancia, respectivamente. La segunda poeta migrante es Lorena Pineda (radicada en Argentina), quien, con auténtica voz de resistencia, hace uso de sus versos para describir la política nacional, su condición de nostalgia por un territorio del que se siente arrebatada y su manifiesta aprehensión por la patria-cuerpo, esto a través de las obras «Autoexilio» y «Antipatria». Y no podría faltar la notable figurade Pablo Bejarano (Sacatepéquez) quien compartió para esta antología «Panorámica» y «Eres un astro», poemas que demuestran su maestría con la métrica y la rima donde se engrandece la figura del ser amado, con su característico dominio del lenguaje, un auténtico deleite verso a verso.

Desde los pinceles Han de considerarse también las convocatorias para propuestas gráficas requeridas en la antología. Para el caso del rostro de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, la persona responsable de dicha pieza fue la maestra Lüz María Öri (Guatemala), quien se lució con dicho encargo, empleando la técnica de grafito. Un trabajo digno de elogio por poder transmitir el semblante sereno de un Asturias maduro y reflexivo, entre hojas de mazorcas.

El caso de Roberto de León (Quetzaltenango) es digno de mención, pues postuló su obra pictórica «Mujer con bandera» para la portada de la antología. No obstante, tras no ganar la selección, esa pieza, junto a su otra obra «Pareja con flores», ocuparán los interiores de la sección Guatemala, haciendo eco de su enorme talento con la técnica de acuarelas. En ambas piezas se puede notar la evocación de la independencia centroamericana con gran sensibilidad, destacando elementos como la antigua bandera de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, la promesa de la juventud como el futuro del territorio y la fertilidad del suelo centroamericano.

Este proyecto ha mutado a un ejercicio de identidad y colectividad. Reitero mi agradecimiento con la maravillosa obra que brotó de los dedos y creatividad de cada uno de mis colegas guatemaltecos, su compromiso será memorable desde las páginas de esta antología. ____________________

Rodrigo Villalobos Fajardo es escritor, poeta, periodista, editor, gestor, cultural y promotor cultural y coordinador de la Antología del Bicentenario de Centroamérica por Guatemala. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

