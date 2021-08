Educación libre en dictadura En todo el entramado educativo la persona era el centro, no para politizarle sino para formarle Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 12 de agosto de 2021, 11:49 h (CET) En aquellos lares claro que había charcos, pero casi siempre se rodeaban.

La Educación del Espíritu Nacional, terminaba siendo una asignatura que orientada a estudiar tu País, sus costumbres, sus normas de convivencia. Se educaba en el esfuerzo y la responsabilidad. Se valoraban los conocimientos "comprobados".

En todo el entramado educativo la persona era el centro, no para politizarle sino para formarle.

En aquel entonces se "inventaron" las reuniones de padres, sin distinción de "categorías", simplemente "padres"; ideologia nada de nada.

No se niega que en el desarrollo de la vida social pudieran existir determinadas directrices políticas, pero orientadas a una convivencia que mejorase el nivel económico.



Se estudiaba, se pasaban los controles oficiales en Centros Públicos... familiares de Franco, hijos de Ministros, de personalidades, de ejecutivos... Hay no se valoraba las ideologías sino el conocimiento.



La mentira, hoy, nos quiere hacer ver unas aulas falangistas... Falso... Falso...



Hoy, SÍ que se utiliza la educación para socializar politicamente a todos los niños, "propiedad del Estado", según ciertas personas que se dicen 'intelectual as educadoras'. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 43 años después La gran población de España aún no conoce quién fue Franco realmente Triquiñuelas expresivas ​Hay demasiados posesos encumbrados en su engolada divinidad, conviene ponerlos de manifiesto La tierra solloza, por nuestro hacer denigrante “Este hacer denigrante, irresponsable a más no poder, nos está dejando sin vida” Educación libre en dictadura En todo el entramado educativo la persona era el centro, no para politizarle sino para formarle ​Jerigonza de las matemáticas de género Con el proyecto de currículum de primaria y con la LOMLOE vamos a ser los abanderados de la insensatez, adalides del adocenamiento y líderes de la mediocridad