Bodas con carisma He podido impregnar mi mente con criterios difícilmente homologables, como son la aceptación de los demás Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 11 de agosto de 2021, 14:01 h (CET) La vida es una trayectoria, muy similar al famoso Camino de Santiago. Tiene algo que nadie ni nada podrá cambiar: "El SILENCIO y la SOLEDAD personal".

Reflexión y voluntad para hacer un camino, válido cuando se hace de la mano de tu elección.

Camino, algunas veces repetido por haberlo comenzado mal, sin proyección de COMUNIDAD.

Hoy, agosto 2021, año de Pandemia, he podido compartir lo que es un compromiso de pareja con PERALTES (fuerzas que equilibran las tortuosas carreteras que atraviesan las convivencias del Norte, del Sur, del Este y del Oeste).

He podido impregnar mi mente con criterios difícilmente homologables, como son la aceptación de los demás, la mirada de reojo pendiente de cualquier necesidad, el respeto a los otros caminos algo equivocados, la sencillez de la mano tendida al que se aleja, la preocupación por los niños, la redondez de la familia donde caben todos los que no saben de rencor...

Personas que en este día tan único lo primero que ofrecieron a todos los invitados fue un brindis por sus padres, obreros de felicidad, de honradez y de trabajo.

He rumiado lo que es el amor, la amistad, la ilusión y las preocupaciones...

Estos días, dicen sin Dios, éste lo llenaba todo, porque en el centro estaba el AMOR.

¡Va por mis amigos, Martín, Manuela, Paco, MARI SOL!



