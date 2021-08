​El sueño del Quijote por esos campos de Dios

La pasada noche durante la lectura de El Quijote, lectura que siempre mi padre insistía que El Quijote estaba todo lo habido y por haber. Mas el sueño sin yo desearlo me trasladó a un país de cuyo nombre prefiero no recordar, con el mismo coraje y derecho de los que defienden “La memoria histórica” por ser la verdad de un tiempo trágico transcurrido y vivo pese a aquellos que con la mentira y el insulto intentan alcanzar el poder, escondiendo lo que no se puede esconder ni falsificar: La historia.

En el sueño, como protagonista real estaba un emérito rey amante a su manera de su patria, acudía todas mañanas de domingo a la puerta de catedral de la enorme obra Misericordia de Pérez Galdós a socorrer los muchos mendigos que a las puertas del sagrado y hermoso edificio pedían limosna para poder dar de comer a su familia. Quienes somos dados a leer buena literatura no está de más tan enorme escritor y, dicho sea de paso a la personalidad del buen señor, rodeado del enjambre de pobres con sus coloquios y lamentos con las manos extendidas que el emérito pronunciara frases caritativas y corteses tenía por nombre enternecido. La religión es excelente para mantener tranquila a la gente común. La religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos... “La falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza. “O esta otra. La religión es excelente para mantener tranquila a la gente común. La religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. Pérez Galdós

Por el sueño desfilaron otros escritores como los de la Pardo Bazán con Los pazos de Ulloa, que por cierto, fue ocupado y apropiado el durante muchos años, por un dictador del que tampoco quiero recordarme y la íntima amistad que los unía a estos creadores literarios de amor y pasiones. Porque la vida es breve querido Sancho y en una obra maestra se alarga y transcurre tiempo y el honor por denunciar tropelías.

Pero en estos sueños que embriagan como luces de bohemia, por hechos y pareceres, de dame pan y dime tonto, suele aparecer otros personajes de alta estima de escritores como Valle Inclán, “insuperable aventuras y miserias, ahí su Max Estrella en plena elocuencia callejera: “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza sí. Se premia todo lo malo retorna uno a la realidad de la vida cotidianillo”. Y como los sueños, sueños son, no podemos olvidar a nuestro Caderón de la Barca:

DE "LA VIDA ES SUEÑO"

Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando; y este aplauso, que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, ¡desdicha fuerte! ¿Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte?

Luego que más decir sobre sueños y quimeras, que soñar con el dinero ajeno juego y si despierta la verdad que todo el trajín de mucho poder que sueña una vida de mentiras, cuando la verdad lo despierta mostrando lo la desnuda realidad, mientras los ministros enmudecen la ley llama a la puerta y la verdad aparece y el emérito enmudece y deja de dar limosnas en las puertas de la catedral, las aspas de los molinos hacen de ventilador.