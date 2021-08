Dos sonetos, dos sentimientos "La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", Miguel de Cervantes Gabriel Muñoz Cascos

martes, 10 de agosto de 2021

En recuerdo de la fachada a la calle Reyes Católicos, del edificio de la Diputación Provincial de Córdoba.

Un muro singular, ayer frondoso, hoy nos muestra su desnudez grosera; ya no luce la bella enredadera de la que siempre se sintió orgulloso. Sería congruente, y muy hermoso, que ese rostro de eterna primavera, al viejo muro de nuevo volviera, tornándole su aspecto esplendoroso. Solo es preciso, que a quien corresponda, le agrade ver vestidas las paredes con una verde y tupida fronda. Y decida, que, en vez de cal y piedra, el muro de la calle de los Reyes luzca otra vez su gran manto de yedra.

LA LIBERTAD, UN DON DE DIOS

La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Miguel de Cervantes.

Pongo en mis odas tantos embelesos, que me aíslo del mundo circundante; tal vez resulte vano y delirante, querer versificar con trazos gruesos. Intento que mis actos no estén presos o al albur de la clase dominante; quisiera seguir libre y discrepante sin someterme a críticos aviesos. Somos libres pues Dios así lo quiso y libres seguiremos si logramos, alejar la cizaña del camino. De un camino trazado con paciencia, que nos lleve al firme compromiso de actuar siempre con recta conciencia.

