No pagan por pensar

El 10 de mayo del 2021 a las 9:41 me pusieron la primera vacuna contra el covid-19 en el antiguo matadero de San José (Zaragoza). A las 9:41 del 2 de agosto del 2021 tenía la segunda vacuna, pero me equivoqué y fui el día 26 de Julio a la misma hora. Después de hacer media hora de cola, me dijeron en la mesa que me tocaba el día 2 de agosto. Al lunes siguiente se me olvidó y fui el día 3. Señalándome un cartel en el que ponía el teléfono 976306841, me dijo el señor que llamase a este número para pedir nueva cita. Llamo a dicho número y me dicen que ahí no dan citas, que lo haga escribiendo en la web:saludinforma@aragón.es.





Voy a Farmavázquez para que me hagan la gestión como la primera vez y, después de trastear el ordenador un rato, me dice la señorita que no le dejan cambiarla. Le di las gracias a la chica e, indignado, me fui a trabajar preguntándome:” ¿Qué puedo hacer ahora? Si vacunar es un momento ¿qué les costaría ponérmela y terminamos con el asunto?”





Yo creo que el problema reside en la sistematización de los organismos oficiales. Verán, la cosa funciona así:” En un despacho hay dos personas, una pone sellos rojos y a medio metro otro los pone azules. Como te equivoques de fila, tendrás que ponerte en el último lugar de la otra cola y perder toda la mañana”. Y lo justifican aduciendo que no les pagan por pensar. ¡No, si ya lo decía mi abuela!:" Esto mismo es lo que pasa en los países comunistas, la gente se apoltrona"...