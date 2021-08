VPN en Smart TV: ¿cómo se instala y configura? Uno de sus beneficios consiste en enmascarar tus datos y cifrar el rastro que vas dejando cada vez que usas internet en cualquiera de tus dispositivos Redacción

jueves, 5 de agosto de 2021, 09:20 h (CET) Cada vez más personas saben de la importancia de los servicios de una VPN para poder navegar por la red de manera segura. Las VPN se han convertido en algo imprescindible para tu ordenador, tu móvil o, en el caso del que vamos a hablar en este artículo, tu Smart TV.

Por si aún no tienes muy claro cómo funciona un VPN, qué servicios pueden beneficiar a tu Smart TV o cómo descargar VPN para tu televisión y poder acceder a estos beneficios de manera sencilla sigue leyendo este artículo porque seguro que te va a interesar. ¿Qué es una VPN y qué beneficios tiene utilizarla? Una VPN lo que hará es enmascarar tus datos y cifrar el rastro que vas dejando cada vez que usas internet en cualquiera de tus dispositivos. Esto es especialmente interesante para evitar que personas indeseables o cualquier empresa puedan disponer de tus datos personales. Sus beneficios, además de proteger tus datos y tu privacidad, son varios.

Si usas internet para descargar contenido torrent este no podrá ser rastreado. Por el protocolo actual P2Pque usan los programas de descarga puedes quedar expuesto a que terceras personas intenten robar tus datos. Así que al descargar una VPN y usarla en tus dispositivos tus datos, como hemos dicho anteriormente estarán cifrados y continuarán siendo seguros.

Por otro lado, si sueles usar tu ordenador para jugar online, te verás protegido de los peligrosos ataques DDoS. Pero, lo más interesante para el tema que nos ocupa es que, gracias a que tu conexión se realizará a través de los servidores del proveedor VPN y los servidores de estos se suelen encontrar en países diferentes, podrás acceder a unos importantes beneficios en tu Smart TV. ¿Cuáles son?

Beneficios de una app VPN en tu Smart TV Como acabamos de comentar, gracias a que te podrás conectar desde diferentes servidores de una gran cantidad de países, al descargar una VPN y utilizarla en una Smart TV podrás evitar los bloqueos regionales que tienen los servicios de streaming a los que puedes acceder desde tu televisión.

Por ejemplo, las plataformas actuales de streaming, tales como Netflix, Disney+, HBO, etc..., ofrecen un catálogo de películas, series o documentales diferentes en cada país. Por eso, si te encuentras en España puede que en Estados Unidos o en algún otro país haya algunos títulos de tu interés disponibles pero que aún no hayan llegado aquí. Así que, descargando una app de un servicio de VPN podrás acceder a estos contenidos sin ningún problema gracias a que estas plataformas detectarán que nuestra IP está ubicada en el país que estemos interesados en mostrar que esté. Pero aún queda la gran interrogante de este artículo, ¿cómo se instala y configura una VPN en tu Smart TV?

VPN en Smart TV: ¿cómo se instala y configura? Una gran ventaja que hemos podido obtener con los años es que la instalación y la configuración se han simplificado mucho. Hace tiempo solían ser necesarios grandes conocimientos técnicos y una cantidad considerable de tiempo, pero a día de hoy lo necesario es más básico.

Solo necesitarás buscar la App del servicio que contrates, descargarla e instalarla. La App de ciertos servicios, suelen estar disponibles en la mayoría de las plataformas que usan las Smart TVs, como Google Play Store o Amazon Appstore. Para configurarla solo será necesario iniciar la sesión en tu cuenta (o darte de alta si es la primera vez que accedes) y acceder a las opciones que tendrás para seleccionar el país que más te convenga.

Si se diera el caso de que tu Smart TV no te permite instalar la aplicación de los servicios de VPN que hayas contratado, la solución será un poco más complicada. En ese caso tendrías que instalar la VPN en el router, y configurarlo de manera que el tráfico de la red de tu Smart TV vaya a través del servicio de VPN contratado.

