Este verano, si la situación lo permite, podremos por fin dejar atrás las limitaciones de movilidad en España e ir a visitar y disfrutar de los nuestros. Tenemos ganas de volver a disfrutar de la compañía de los nuestros, de disfrutar de una gran comida y una sobremesa llena de risas, grandes recuerdos y planes que vivir. Por este motivo, y para ayudarnos a que cada celebración que vivamos este verano sea una experiencia única, Thermomix® y Kobold, marcas pertenecientes al grupo alemán Vorwerk®, presentan la `Guía definitiva para ser el perfecto anfitrión este verano´.



Esta `Guía definitiva para ser el perfecto anfitrión este verano´ incluye cinco grandes pilares para conseguir que cada celebración en el hogar sea una ocasión única y catapultarnos así al `Salón de la Fama´ de los mejores anfitriones. Estos cinco pilares para triunfar con cada celebración son:

1. Prioriza, como todo en la vida Estar con nuestra familia y amigos es un pilar fundamental de la felicidad, como así confirma el 80% de los españoles. Es cierto que estamos deseando encontrarnos con todas las personas que no hemos podido ver desde hace tiempo. No obstante, recuerda que lo importante es disfrutar de manera responsable de una experiencia única e inolvidable, y que tanto tus invitados como tú estéis todos cómodos y relajados durante la ocasión. Piensa en aquellos a los que llevas más tiempo sin ver o aquellos con los que no has podido estar en alguna celebración importante y así `recompensarles´ y que se sientan especiales durante la velada.

2. Diseña la temática Apuesta por la calidad, que tu evento se convierta en algo que recordéis todo el verano (¡o toda la vida!). Una vez definidas las personas que acudirán, piensa en sus gustos, preferencias, hobbies y, sobre todo, en aquello que os une. Por ejemplo, si se trata de unos amigos de la infancia puedes tematizar el encuentro con pequeños detalles que os hagan recordar los buenos momentos del colegio, que destaquen las grandes experiencias que habéis vivido y que permita construir nuevos momentos. Esto lo puedes acompañar con un sencillo juego de preguntas y respuestas, con pequeños detalles entre plato y plato y con alguna sorpresa final que deje `boquiabiertos´ a todos.

3. Recrea el espacio Una vez definidas las personas que acudirán y la temática en la que girará la velada, ¿qué mejor que el espacio en el que tenga lugar esté lo más acorde posible con la ocasión? Sin que esto suponga invertir horas y horas de tiempo ni grandes desembolsos de dinero, lo que puedes hacer es incluir fotos, marcos, objetos que recuerden a la temática, así como amenizar el encuentro con música acorde con la ocasión.

Un imprescindible para ser el anfitrión perfecto y que debes tener en cuenta en este punto es la limpieza y el orden del espacio donde se va a celebrar. El objetivo es que al llegar los invitados y ver el espacio les transmita una sensación de oasis o retiro al cual desean sumergirse desde el primer momento del evento.

4. Transporta a los tuyos (y a ti mismo) a un destino increíble a través de la gastronomía En este punto es importante destacar que tanto viajar, estar con nuestros seres queridos y disfrutar de la gastronomía son las tres principales fuentes de felicidad en España, con un 81%, 80% y 68% respectivamente. Por lo que unir estos tres elementos solo puede generar un efecto positivo en todos los presentes. Como se espera que este verano los españoles lo pasemos en nuestro país, ¿qué tal hacer un viaje a ese lugar exótico, a esa ciudad o a ese rincón de la naturaleza al cual siempre has querido ir con tus invitados? ¡Hazlo a través de la gastronomía! Inspírate para transportar a todos los tuyos, desde el primer bocado hasta el último, a destinos ideales. ¡De esta forma, el encuentro no solo se vivirá en tu propio hogar, sino que podréis viajar a múltiples destinos sin moveros del sitio!

5. Apuesta por el Cleanfulness: disfruta con los preparativos y con la `vuelta a la normalidad´ Aunque no lo creamos, cuando estamos realizando una actividad que nos apasiona y le ponemos el máximo cariño y cuidado, los resultados saltan a la vista por sí solos. Contar con nuestro hogar limpio y ordenado nos aporta una sensación de bienestar y calma, y esto tiene un efecto beneficioso que se extiende tanto a todos los que viven en el hogar como a cualquier invitado que tengamos. En esto consiste precisamente el concepto Cleanfulness.

Para conseguir esto, no hace falta que hagamos todo nosotros solos. Podemos involucrar también, por ejemplo, a los más pequeños de la casa con pequeñas tareas de cocina o de limpieza. Lo mismo una vez que haya terminado el evento. Una gran ayuda, es contar con aparatos tecnológicos que nos hagan las tareas de limpieza y orden no solo más sencillas, sino también placenteras.