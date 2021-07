​VOX se equivoca y el PP mucho más No olvidemos nunca que mientras dos discuten, otro se aprovecha… Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 28 de julio de 2021, 08:36 h (CET) El error de VOX es la exageración en sus términos y formas. El PP hierra por su soberbia de “camisa y pañuelo” de SEÑUELO elitista.

CEUTA es una realidad, mezcla de sentimientos enfrentados: uno, la españolidad histórica debilitada. Otro, el islamismo protegido y teledirigido desde Marruecos. VOX debe ser FUERTE en sus condenas y debería ser prudente en sus formas. El PP tiene que CONDENAR lo mismo que VOX, suavizandolas formas, pero debe CONFIRMAR LA UNIDAD DE CONCEPTOS y REALIDADES SOCIALES.

“Unidad de conceptos”: Problema de la inmigración a nivel europeo. “Realidades sociales”: Españoles ceutíes, Musulmanes ceutíes y Marruecos. Estos últimos problemas de “origen (¿?)”, se suavizan cuando Europa decide intervenir ante Marruecos. Quizás sea eso lo que VOX echa en falta y lo que el PP no se atreve a manifestar. Ni DIOS, ni la HISTORIA hacen trincheras sino DIPLOMACIA de ESTADO y de CASA COMÚN, por una CONVIVENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. No olvidemos nunca que mientras dos discuten otro se aprovecha… Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.