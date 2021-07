​Pintor hondureño gana concurso para la portada de la Antología del Bicentenario de Centroamérica La obra “Legado” fue designada como próxima portada del libro, ya que contó con mayoría de votos, siendo su autor Julio Marcelino Sanabria Mata Carlos Javier Jarquín

lunes, 26 de julio de 2021, 08:53 h (CET) La Antología del Bicentenario de Centroamérica, es una realidad gracias al extraordinario apoyo de Ana María Ayala, escritora, poeta y directora de Ayame Editorial en México, y a la fiel complicidad de cada uno de los coordinadores de los diferentes países participantes; Rodrigo Villalobos Fajardo, (Guatemala), Claudia Figueroa (El Salvador), Rubén Sanabria (Honduras), Leonardo Cruz Alvarado (Costa Rica) y Edwin Chacón (Panamá). Este libro se podrá adquirir desde septiembre del año en curso a través de la plataforma de Amazon.



El pasado jueves 15 de julio en horario de 6:00 pm a 7:00 pm hora de Centroamérica, los coordinadores, directora de Ayame Editorial, coordinador general y el destacado artista salvadoreño Atilio Munguía nos reunimos vía zoom para elegir las obras de portada y contraportada que tendrá este histórico libro. Para lo cual, decidimos hacer un concurso invitando a un artista por cada país participante, con la única excepción de Panamá.

En esta convocatoria se envió a los artistas una carta deinvitación personalizada, con los siguientes requisitos: la obra debía ser inédita, con un fondo que representarael mapa de Centroamérica y conpredominio del color azul, dejando lo demás en libertad a la creatividad de cada artista. La dinámica para elegir las obras ganadoras fue la siguiente: a los coordinadores, directora de Ayame Editorial y Atilio Munguía, se les hizo llegar un documento en word conlas 5 obras postuladas; de entre las cuales, cada uno debía elegir el primer y segundo lugar, explicando el porqué de su elección; para lo cual, debían tomar en consideración entre otros puntos, la simbología de cada país participante.

Comparto mi descripción sobre la obra “LEGADO” que resultó ganadora del primer lugar

La obra “LEGADO” fue designada como próxima portada del libro “Bicentenario de Centroamérica”, ya que contó con mayoría de votos, siendo su autor Julio Marcelino Sanabria Mata (N. 1974), representante de Honduras. Esta es una obra con técnica acrílico sobre lienzo con medidas de 6 x 9 pulgadas.



Desde lo visual y por cada uno de sus elementos representa a Centroamérica; el puño en alto de la mano derecha simboliza vigor, unidad libertad, hermandad, independencia, poder, valentía, firmeza, resistencia y orgullo de pertenecer a esta tierra virtuosa. En esta obra está presente el máximo símbolo de la patria la bandera nacional de cada país centroamericano. El mapa en color verde representa esperanza, fertilidad, flora y fauna.El retrato es de Francisco Morazán, quien siempre apostó por la unidad y fue un gran visionario. Simbolizando su mirada y el ala blanca, “la paz, el amor, el vínculo entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino, un emblema de transcendencia y liberación”. El color azul representa el cielo, la libertad, los océanos Pacífico, Atlántico y mar Caribe, siendo también muy significativa la presencia de cada una de las banderas centroamericanas, así como el número 200, huella de dos siglos de independencia.

Después de haber elegido al ganador, contactamos al artista a través de WhatsApp y esto fue lo que expresó después de recibir la noticia: "Para mi es un inmenso honor haber obtenido este premio a nivel Centroamericano, que mi obra sea la portada de tan maravilloso e histórico libro es un privilegio y este premio es dedicado a mi familia y a toda mi bella gente de mi Patria que tanto amo. Es una gran felicidad saber que el ARTE premia el esfuerzo artístico con creces de quienes ponemos nuestro empeño y el mayor de nuestros esfuerzos por dar lo mejor de nuestras entrañas artísticas con el ALMA".

Por su parte el coordinador de Honduras, el escritor y poeta Rubén Sanabria, dijo: "Para nosotros los hondureños, es un privilegio enorme tener el honor de ser la cara de esta antología del bicentenario. Felicito a todos los participantes del concurso, quienes mostraron unas obras magnificas, de mucho talento, lo cual nos deja confiando que el arte en la región esta descansando en talentos maravillosos".

Por otro lado y no menos importante, la obra ganadora del segundo lugar, fue la titulada “EXOTICA TIERRA” del pintor salvadoreño Gilberto Arriaza, en la cual destacó lamagnífica representación de los símbolos emblemáticos más significativos decada país centroamericano, ganando así, el privilegio de ser plasmada en lacontraportada de esta histórica compilación por votación unánime.

Queremos mencionar también a los demás artistas participantes en este concurso: Roberto de León, representante de Guatemala con la obra "Mujer con bandera", Rina Fabiola Rodríguez Salamanca, representante de Nicaragua con la obra "Hijos del maíz" y Niki Sáenz Kums, representante de Costa Rica con la obra, "Hasta aquí". A quienes felicitamos por su arte y originalidad, desafortunadamente, solo dos obras podían ser elegidas, pero reconocemos su talento y creatividad y desde aquí, les expresamos nuestra admiración e infinito agradecimiento por su colaboración y entrega.

