La cadena del pico Anayet en mal estado

martes, 20 de julio de 2021, 10:54 h (CET) Digo cadena y con ello me libero. Dejo la pelota en tejado ajeno y así puedo dormir a pierna suelta. El domingo pasado estuve en el pico Anayet con unos amigos. A este precioso pico se puede subir por la estación de esquí de Formigal, por la Canal Roya y por la Canal de Izas de Canfranc.

En esta ocasión lo hicimos por la Canal Roya. Allí, en el paso previo a la cumbre del pico Anayet, existe una cadena de unos 80 metros de longitud que tiene roto un eslabón y un perno. A consecuencia de ello, la leontina está muy holgada y péndula en exceso. Aunque no es un paso excesivamente complicado, sí que es delicado y hay que andar muy fino: está una pendiente inclinada que termina en un precipicio de unos 300 metros . Uno de mis compañeros se vio en en serios problemas al cruzarlo...

