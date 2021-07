Los tramos de la luz Desde el pasado mes de junio, ya sabemos que el día (a efectos del consumo eléctrico) se divide en tres períodos horarios Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 17 de julio de 2021, 18:53 h (CET) Desde siempre, los españoles (amas de casa incluidas) nos veníamos sensibilizando con las subidas de los precios en general, y los de la electricidad y los combustibles en particular. Pero, en los últimos tiempos, esta preocupación va en aumento, sobre todo, desde el establecimiento de las nuevas tarifas eléctricas.

Desde el pasado mes de junio, ya sabemos que el día (a efectos del consumo eléctrico) se divide en tres tramos horarios. El primero, y más económico, llamado Valle, que comprende desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. El segundo tramo, bastante más caro, llamado Llano, que comprende desde las 8 hasta las diez de la mañana, desde las 2 hasta las 4 de la tarde y desde las 10 hasta las 12 de la noche; Y el tercer tramo, carísimo, llamado Punta, que comprende desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Como soy muy amigo de los números, voy a hacer un supuesto para que nos demos cuenta de lo que hay. Si una familia viene consumiendo, 200 kwh al mes, (independientemente de la “cuota de potencia” que es fija según lo que se tenga contratado con la Compañía), pagará “por consumo” las siguientes cantidades:Sitodo el consumo lo hace dentro del tramo Valle (cuyo precio es 0,006 euros el kwh) pagará 1,20 euros; si todo el consumo lo hace dentro del tramo Llano (cuyo precio es 0,0042 euros el kwh), pagará 8,40 euros y si todo el consumo lo hace dentrodel tramo Punta(cuyo precio es 0,136 euros el kwh) tendrá que pagar 27,20 euros.

Si comparamos los precios, resulta que, respecto del tramo Valle, el Llano es 7 veces más caro y el Punta 22 veces. Naturalmente, y como siempre, el consumidor tiene todas las de perder porque el tramo Punta es en el que desarrollamos la mayor parte de nuestra actividad y el tramo Valle es el que prioritariamente dedicamos al descanso. Así son las cosas y así las expongo por si a alguien les interesan. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No se metan con Texas ​“Don’t mess with Texas” dice un eslogan popular del estado de la “estrella solitaria” que los legisladores republicanos claramente están ignorando La trama secreta contra Pedro Sánchez ​En el ecuador de su legislatura, el Presidente del Gobierno habría encarado un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa Los tramos de la luz Desde el pasado mes de junio, ya sabemos que el día (a efectos del consumo eléctrico) se divide en tres períodos horarios Actuar, denunciar, juzgar, respetar Denunciar, por coherencia social, es un deber Historia de la herida de la Canal Roya Venancio Rodríguez Sanz​