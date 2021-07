Actuar, denunciar, juzgar, respetar Denunciar, por coherencia social, es un deber Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 17 de julio de 2021, 18:43 h (CET) Un Estado de Derecho avanzado, debidamente representado por un Gobierno “ÍNTEGRO”, de todos y para todos, ante el título de este artículo: ACTUAR, DENUNCIAR, JUZGAR, RESPETAR, sólo debería, como ejemplo para la sociedad civil, guardar un respetuoso acatamiento y manifestar la intencionalidad de ajustar la sentencia del Tribunal Constitucional, a los derechos individuales.



El Gobierno, sin embargo, sin tiempo de reflexión colectiva, sólo ha sabido “MANIFESTARSE de FORMA CRÍTICA y NADA EJEMPLAR”. La urgencia, argumento utilizado por la portavoz del Gobierno, es una falacia.nLa urgencia, advertida, ya venía de finales de 2019 y más manifiesta a principios de 2020. Sin embargo en ese momento lo importante era la “DEFENSA del GÉNERO”, las manifestaciones feministasy no la “PRUDENCIA SANITARIA”. De eso nadie responde.

No soy jurista y por tanto no debo meterme en profundidades que desconozco. Sin embargo, sí puedo permitirme unas simples reflexiones de albañil, obrero, capataz… La “obediencia debida” hace que personas con puestos de muchas responsabilidad Institucional, agachen la cabeza y se limiten a leer lo que otro, “obediente de oficio”, le pone delante.

Denunciar, por coherencia social, es un deber. No debemos tener miedo de, “libremente”, convertir la calle en un periódico que GESTIONE con JUSTICIA SOCIAL ESTE PAÍS.

Muchos viven del PAN AJENO, como las asociaciones que se dicen defensoras de los consumidores, otros, sin ira ni rencor, HABLAN, EXIGIN, VOTAN sin COMPLEJOS, y siempre con el SUDOR DE SU FRENTE.

Por cierto, a raíz de la Sentencia del Constitucional: si fuera un partido de futbol, decidido por penaltis, el resultado de 5-4: SERÍA JUSTO. Si una sentencia por 6-5, fuera el resultado de un debate entre jueces, según la ministra de Defensa, Margarita Robles: SERÍA ELUCUBRACIÓN. Huele a chamusquina. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No se metan con Texas ​“Don’t mess with Texas” dice un eslogan popular del estado de la “estrella solitaria” que los legisladores republicanos claramente están ignorando La trama secreta contra Pedro Sánchez ​En el ecuador de su legislatura, el Presidente del Gobierno habría encarado un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa Los tramos de la luz Desde el pasado mes de junio, ya sabemos que el día (a efectos del consumo eléctrico) se divide en tres períodos horarios Actuar, denunciar, juzgar, respetar Denunciar, por coherencia social, es un deber Historia de la herida de la Canal Roya Venancio Rodríguez Sanz​