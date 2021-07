Los consumidores españoles están dispuestos a pagar hasta un 15% más por sus caprichos El consumo por placer en España se sitúa como un motivador de compra Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de julio de 2021, 13:10 h (CET) Si durante la temporada de verano del 2020 los consumidores estaban especialmente reticentes ante la idea de desplazarse o realizar actividades, este año el escenario cambia por completo.Va a ser la temporada del revenge spending, en el que vamos a comprar para resarcirnos de lo perdido.

En España, según desvela un estudio de Kantar, el consumo por placer se sitúa como un motivador de compra: los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 15% más por productos que se compran como indulgencia ocomo capricho. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anticipa una recuperación intensa a partir del verano que se extenderá también al año 2022. La mejora supera las estimaciones del Panel de Funcas que apunta a un crecimiento del 5,7% en 2021 y del 5,8% en 2022.



Cualquier marca que busque crear algo relevante para el usuario necesita integrarse en este proceso vacacional. Solo de esta forma podrá generar un vínculo con él. NeoAttack, agencia de marketing y servicios de comunicación online, explica cómo las marcas pueden aumentar el engagement con sus usuarios.

Los viajes, los momentos clave de las marcas

Las estadísticas demuestran que,para los usuarios, el smartphone se ha convertidoen un elemento crucial a la hora de tomar una decisión:pueden elegir a través de un solo dispositivo cómo organizar un viaje, qué hacer en el lugar de destino o qué sitios visitar, entre otras cosas. Incluso veraneando fuera de España, los usuarios no sueltan el teléfono móvil: el 92% de los españoles se conecta a Internet desde el extranjero, y la cifra aumenta en los viajeros que deciden quedarse en la península (94%), según el informe AIMC Q Panel.

Asimismo, las redes sociales han aumentado exponencialmente la posibilidad de compartir con nuestros amigos y familiares estas fotografías y vídeos de nuestras vacaciones. El 21% de los españoles utilizan más las redes sociales durante este período, aumentando esta cifra hasta el 30% en el caso de los jóvenes. Las más utilizadas durante el verano son Facebook, Instagram y Twitter. La temporada estival es, por tanto, un excelente momento para llegar a los consumidores a través de estas plataformas puesto que, postear sobre las vacaciones, es ya una parte integral del viaje.

Productos con propósito

La pandemia hizo que muchas marcas se dieran cuenta de que contar con un propósito o una misión en sus acciones de marketing era una excelente manera de llegar a las personas con su mensaje. Con un escenario de máxima incertidumbre, la mayoría de los usuarios optaban por aquellas marcas que marcaban la diferencia.

Este verano, seguirá siendo posible conectar con la audiencia a través de una causa común. Todas las decisiones y acciones de la marca se pueden simplificar con una pregunta: ¿representa esta acción nuestro propósito? Es posible promover la conciencia medioambiental, el comercio justo, la diversidad o la inclusividada través de nuestra marca.Es más probable que los usuarios adquieran los productos de aquellas compañías que cuenten con un propósito fuerte y claro: entienden que su compra tendrá un impacto positivo en la comunidad. Además, en este caso los consumidores tienen casi 5 veces más probabilidades de recomendar su marca a otras personas, según ZenoGroup.

Experiencias lowcost

Tras la pandemia, muchas personas han desarrollado más que nunca su capacidad de ahorro. Una de cada cuatro familias españolas perdió al menos el 30% de sus ingresos desde el comienzo de la pandemia, según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). No obstante, muchas personas buscarán este verano recuperar el tiempo perdido, pero no a cualquier precio. Predominará la austeridad, las experiencias lowcost y compartidas o incluso, gratuitas.

Por lo tanto, cualquier experiencia de marketing tendrá que conectar con estas premisas. No tenemos que olvidar que las redes sociales son un poderoso instrumento para hacer llegar las ofertas de marca a potenciales clientes. Buscar su complicidad y plantear premiarles con descuentos o promociones similares por realizar algún tipo de actividad de las que sabes que les gusta hacer en verano (como subir fotos).

Aligerar los contenidos

El calor no invita a concentrarse en textos reflexivos. Es necesario facilitar al público objetivo el consumo de nuestros contenidos: estos tienen que ser más cortos de lo habitual, llamativos, ligeros y que necesiten poco esfuerzo por parte del lector. La imagen debe primar sobre las palabras y es un buen momento para rebajar el tono y jugar con el humor.

Las empresas que usan marketing de contenidos tienen una tasa de conversión casi 6 veces mayor que las que no lo usan. Además, el 61% de los consumidores dicen sentirse más cerca de una marca cuando les ofrece contenido personalizado, según informa el Content Council.

Rediseñar las dinámicas para orientarse al cliente

Multipantalla y multifunción. Así es el consumidor del verano. El comercio online de una marca no puede solo ser responsive, sino que debe facilitar la comunicación con los usuarios en todo momento. La inclusión de sistemas como los chatbots, son de gran ayuda para estar siempre disponibles para el usuario de hoy.



En definitiva, entender al consumidor es imprescindible para tener éxito como marca. Ahora más que nunca, es imprescindible generar una estrategia customercentric de cara a obtener los mejores resultados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los consumidores españoles están dispuestos a pagar hasta un 15% más por sus caprichos El consumo por placer en España se sitúa como un motivador de compra Sentencia del Constitucional sobre el confinamiento: las cinco preguntas de los ciudadanos Varias son las preguntas que a esta hora se hacen muchos ciudadanos respecto al tema y que son respondidas por una especialista ​Cinco perfiles de FP Superior con buenos salarios y salidas laborales Educadores infantiles, técnicos sanitarios, comercio y marketing, informática y Big Data se posicionan como algunos de los profesionales más buscados ​​Resiliencia y ‘cero emisiones’, el futuro de las ciudades Aplicar estas soluciones en grandes urbes será un proceso lento, costoso y que indudablemente afectará a la vida de los ciudadanos ​¿Por qué elegir aceite de oliva arbequino en tu cocina? Se utiliza principalmente para elaborar platos de pescados y ensaladas, si bien, también es frecuente en la repostería