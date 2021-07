La hipocresía política en España Me llama la atención este brote de protesta en Cuba, país que lleva 60 años con un bloqueo económico por parte de USA José Enrique Centén

viernes, 16 de julio de 2021, 08:58 h (CET) De nuevo ese rebaño de políticos PPVOX en el Congreso, algunos de sus socios, y muchos de sus votantes gritan al unísono contra lo que llaman Dictadura cubana. Ha habido manifestaciones pidiendo libertad, quejándose de falta de alimentos, medicinas y otras necesidades.

Justo es exigir a todo gobierno lo que falta a la ciudadanía, pero me llama la atención este brote de protesta en Cuba, país que lleva 60 años con un bloqueo económico por parte de USA, sin conseguir doblegar al pueblo cubano, pero este brote, que los de siempre en España hacen bandera como signo de un país social-comunista, antes fue Venezuela, ahora toca Cuba. Es la idiotez de los descerebrados, no hablan de los muertos en Colombia, la represión en Nicaragua, el éxodo de Guatemala hacia yanquilandia, de la falta de libertad en China o Hong Kong, del salvaje ataque y exterminio en Yemen, las dictaduras de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, donde reside un golfo ladrón y estafador de un país del sur de Europa. Tampoco hablan del hambre en Etiopía o el Chad, eso no están en sus libros (si tienen alguno).

Tampoco hablan contra sus líderes políticos y de la Monarquía que visitaron Cuba y estrecharon lazos con esos peligrosos comunistas dirigentes cubanos, por cierto, ninguno de esos partidos o la institución monárquica ha condenado la dictadura franquista, y parecen asentir, por su silencio, la bravata de ciertos militares que desean fusilar a 26 millones de H de P españoles, incluidos sus hijos. Claro ejemplo de la «democracia» fascista.

Son títeres y ciegos adrede, en Cuba no se ven colas del hambre como ocurre en España, que una descerebrada IDA tacha de mantenidos, consecuencia de la política económica que practican dichos partidos, tampoco se ven «sin techo» en el Metro (en Cuba no hay), o bajo los puentes, o en portales o agencias bancarias.

No se paran a pensar, o yo soy muy mal pensado, que esas manifestaciones en Cuba pueden ser por otro motivo, el de una mano negra especial, mano negra que se mueve contra el alto grado de solidaridad del Pueblo cubano y sus médicos en estos momentos de Pandemia y el ofrecimiento gratuito a países de las vacunas Soberana 02, o Abdala.

Ahí es donde les duele y el poderío de las de las Corporaciones capitalistas y Farmacéuticas se hace patente, quieren controlar y vender sus vacunas, al ser una considerable merma en sus beneficios ante el ofrecimiento del gobierno cubano a la mayoría de los países sudamericanos, mesoamericanos, africanos y parte de Asia, muy al contrario del Imperialismo Financiero, ahora no ofrecerán oro o dinero, solo medicina a cambio de sus reservas petrolíferas, minerales…, como falso altruismo, parecido a lo que ocurre en Madrid, vacunando en El Corte Inglés, Acciona o Banco de Santander sin saber a cambio de qué, o cuál será el montante de tamaña maniobra en deterioro de la Sanidad Pública.

