Talento La protagonista de nuestro comentario de hoy pasa humildemente por el mundo sin que los demás valoremos suficientemente su talento Manuel Montes Cleries

viernes, 16 de julio de 2021, 08:38 h (CET) Apenas me llama la atención la fulgurante “carrera musical” de esa pléyade de raperos que pululan por las radios y las televisiones de todo el mundo cargados de gruesas cadenas de oro y escondidos tras un montón de tatuajes. Su merito consiste en poner ritmo a una serie de ripios infames y convertirlos en un soniquete machacón bajo los impactantes nombres de “la ballena” o “la gasolina”. No se como. Pero están siempre en la “pomada”.



Mientras tanto, una serie de jóvenes duplican sus tiempos de trabajo, dedicando la segunda parte de los mismos a estudiar música para convertirse en virtuosos de la voz o de algún instrumento con gran esfuerzo de sus familias. Ellos aspiran a ser uno más dentro de ese maravilloso grupo de jóvenes que viven por y para la música.

Entre este numerosa nómina de estudiantes de los diversos conservatorios, que dedican todos sus esfuerzos al arte musical, destacan de vez en cuando auténticos virtuosos que unen su talento natural a su esfuerzo. Algunos los podemos ver en el programa “Tierra de talento” de Canal Sur.



De esta tierra de talento, de nuestra querida Málaga ha surgido una arpista excepcional. Una chiquilla menudita, preciosa, que se enamoró de una pequeña arpa sudamericana cuando aun no medía tres palmos y que. posteriormente, se dedicó a estudiar a fondo ese instrumento. Comenzó en el Conservatorio malacitano, ha completado sus estudios en Moscú y en Paris finalizando brillantisimamente los mismos este año en Madrid.

La hemos podido ver tocando como solista en el hemiciclo de la Cortes con motivo de algún homenaje o en la Film Simphony Orchestra, a la que pertenece, que interpreta música de películas en conciertos y en televisión.

La última noticia que tengo de nuestra protagonista, María Gloria del Pino López, es que se ha presentado a un concurso internacional de talentos musicales, bajo el título de World Vision Music Contest, dentro del apartado de instrumentos de cuerda.

