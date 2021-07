Científicos internacionales piden acciones firmes para frenar la desinformación sobre vacunas en España ​Los autores de este trabajo instan a las autoridades a mejorar la información sobre este tema y modificar los modelos de prestación sanitaria Redacción

miércoles, 7 de julio de 2021, 13:11 h (CET) Expertos de 17 organizaciones internacionales han publicado un estudio en la revista Communications Medicine del grupo de Nature en el que piden una estrategia coordinada de comunicación para incrementar la confianza en la vacunación del covid-19 en España que incluya a los colectivos en riesgo de exclusión. En la publicación, liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, han participado sociedades científicas, hospitales, universidades y organizaciones dedicadas a la salud pública, la inmunología y la lucha contra la desinformación en salud.



“Las campañas de vacunación están siendo lastradas por los bulos, lo que dificulta que se pueda vacunar a la población, especialmente a colectivos más marginales, como migrantes, personas sin hogar, usuarios de drogas, algunas minorías étnicas o personas desfavorecidas, a los que no llegan las campañas de vacunación”, resume Jeffrey V. Lazarus, autor principal e investigador de ISGlobal.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2019 que las dudas sobre la vacunación son una de las diez mayores amenazas a la salud global. La desinformación es uno de los factores que más influye en la reticencia frente a las vacunas. Durante la pandemia de la covid-19 se ha creado una infodemia sin precedentes, una epidemia de bulos mezclada con información verdadera que dificulta la capacidad del público para distinguir la información fiable y basada en evidencia de la falsa.

Los autores de este trabajo instan a las autoridades a mejorar la información sobre vacunas y modificar los modelos de prestación sanitaria, con la oferta de nuevos servicios de vacunación e incluso unidades móviles que permitan desplazarse a zonas marginales. También se indica que se deberían destinar más recursos humanos a ello, por lo que se propone que administren las vacunas otros profesionales sanitarios como estudiantes de medicina y enfermería, veterinarios y farmacéuticos comunitarios.

Junto a la vacunación los autores destacan la importancia de la información sobre vacunas. Así, señalan el papel fundamental de los médicos de Atención Primaria, los enfermeros y los farmacéuticos para divulgar sobre sus beneficios. “Estos profesionales sanitarios están en la primera línea del acceso a la salud pública en España. Su labor es fundamental para informar con propiedad y conseguir que aumenten las tasas de vacunación”, precisa otro de los autores, Quique Bassat, investigador ICREA en ISGlobal.

Por ello, los autores del estudio ofrecen una serie de recomendaciones para frenar la desinformación adaptadas a diferentes colectivos.

1. Para los gobiernos y responsables políticos. Difundir ampliamente información precisa sobre la inmunización frente a la covid-19 dirigida al público adecuado. Debe comunicarse en un lenguaje sencillo, con imágenes si es necesario. Para ello, se enviarán mensajes a través de los medios de comunicación masivos y sociales. A la población marginada se intentará llegar desde los servicios religiosos, los refugios y los centros comunitarios para personas sin hogar.

2. Para las ONGs. Involucrar a los líderes de la comunidad, incluidos los pacientes actuales y ex pacientescovid-19, para difundir información precisa sobre las vacunas.

3. Para los profesionales sanitarios. Contribuir a la alfabetización sanitaria corrigiendo la información errónea y compartiendo la información basada en la evidencia. Esto incluye asesorar a los pacientes sobrela seguridad de las vacunas.

4. Para investigadores y científicos. Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la vacunación y la disposición a vacunarse, y contribuir a programas de comunicación basados en evidencia para reforzar los conocimientos sobre las vacunas, especialmente entre las poblaciones marginadas.

5 Para los expertos en informática, colaborar con los profesionales de la salud en la creación de herramientas para detectar y responder a la información falsa sobre la vacunación.

